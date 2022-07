Αποκαταστάθηκε η επικοινωνία της ΝΑSA με τo Capstone

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε ότι η διακοπή της επαφής της με τη μικρή διαστημοσυσκευή Capstone υπήρξε σχετικά σύντομη, καθώς κατάφερε να αποκαταστήσει την επικοινωνία με το σκάφος που κατευθύνεται στη Σελήνη ως προπομπός των μελλοντικών επανδρωμένων αποστολών «'Αρτεμις». Δεν δόθηκαν, προς το παρόν τουλάχιστον, περαιτέρω εξηγήσεις για την αιτία του προβλήματος.

MISSION UPDATE: Communications are back!



Operators have successfully re-established contact with our #CAPSTONE spacecraft. Additional updates to come on the #Artemis blog: https://t.co/0MWN3zET6D pic.twitter.com/Ld5ubwDlng