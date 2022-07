Η NASA έχασε επαφή με το μικρό σκάφος Capstone

Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε ότι διακόπηκε για άγνωστο λόγο η επικοινωνία της με τη μικροσκοπική διαστημοσυσκευή Capstone, μεγέθους φούρνου μικροκυμάτων, που είχε εκτοξευθεί από τη Νέα Ζηλανδία στις 28 Ιουνίου με προορισμό τη Σελήνη. Οι μηχανικοί της NASA ευελπιστούν ότι θα λύσουν το πρόβλημα και θα αποκαταστήσουν την επαφή.

Το βάρους μόλις 25 κιλών και κόστους σχεδόν 33 εκατ. δολαρίων σκάφος πρόκειται να τεθεί σε μια άκρως ελλειπτική τροχιά γύρω από το φεγγάρι, που ποτέ έως τώρα δεν είχε δοκιμαστεί και στην οποία η NASA θέλει να τοποθετήσει τον υπό κατασκευή σεληνιακό διαστημικό σταθμό της Gateway. Το Capstone αποτελεί προπομπό των μελλοντικών αποστολών «Άρτεμις» που θα επιτρέψουν στις ΗΠΑ να στείλει ξανά αστροναύτες στον δορυφόρο της Γης.

