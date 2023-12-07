Αλλόκοτο και τρομακτικό… Το δυστοπικό μέλλον που είχε δημιουργήσει ο Αμερικανός σκηνοθέτης Τζέιμς Καμερον με πρωταγωνιστή τον Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ περνάει σε άλλο επίπεδο με το πρόγραμμα Τεχνητής Νοημοσύνης Midjourney…



Οι εικόνες που δημιούργησε η ΤΝ, δίκην πλάνων ταινίας, είναι εμπνευσμένες από τη steampunk μυθολογία και από τον H. R. Giger, και φαντάζουν απόκοσμες, μηχανικές, ξεπερνώντας, ίσως, την ανθρώπινη φαντασία των ταινιών.

Το Midjourney είναι το πιο πολυσυζητημένο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης. Για να δημιουργήσεις τις δικές σου εικόνες, πληκτρολογείς “/imagine” και στη συνέχεια μηνύματα κειμένου με την περιγραφή της εικόνας που θέλεις να δημιουργήσεις. Αφού εισάγεις την προτροπή κειμένου αυτού που θέλεις, εκτελείς το και το Midjourney σου δίνει τέσσερις διαφορετικές εκδοχές εικόνων που δημιουργούνται από το κείμενο σου.



Η επιλεγμένη εικόνα μπορεί στη συνέχεια να αναβαθμιστεί ή να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία παραλλαγών.

Το βίντεο δημιουργήθηκε στις αρχές του έτους.

Πηγή: skai.gr

