Ζίου Ζίτσου: 1η η Ελλάδα στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Ρουμανίας

Η Ελλάδα κατέκτησε την 1η θέση ανάμεσα σε 29 χώρες και 1.100 συμμετοχές, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ζίου Ζίτσου που πραγματοποιήθηκε 4 με 7 Απριλίου στο Πιτέστι της Ρουμανίας. Συνολικά η χώρα μας κατέκτησε 56 μετάλλια, 18 Χρυσά, 9 Ασημένια και 29 Χάλκινα αφήνοντας στην 2η θέση τη Ρουμανία και στην 3η την Ουκρανία.

Η Ελλάδα πέτυχε και κορυφαίες διακρίσεις στα παρακάτω συστήματα:

1η θέση στο Fighting System

1η θέση στο Duo Classic System

3η θέση στο Dup Show System

Στην Εθνική ομάδα συμμετείχαν και 13 αθλητές από τον πρωταθλητή σύλλογο Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟ Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης οι οποίοι κατέκτησαν 5 Χρυσά, 2 Ασημένια και 1 Χάλκινο μετάλλιο

Χρυσό μετάλλιο

Σερπάνος Θεοδόσης, Fighting System U18 -69 kg

Κυρίδης Αλέξανδρος, Fighting System U21 -62 kg

Μυλωνάς Κωνσταντίνος, Fighting System U21 -69 kg

Γαλάνη Μαίρη – Πάσσα Παναγιώτα, World Duo Classic U16 Women

Μαυρογιάννης Γιώργος – Μαυρογιάννης Στράτος, Advanced Duo U21 Men

Ασημένιο μετάλλιο

Δεβλέτογλου Στεφανία – Σερπάνος Θεοδόσης, World Duo Classic U18 Mix

Καστάνης Κωνσταντίνος – Πάσσας Κωνσταντίνος, Duo Classic Advanced U18 Men

Χάλκινο μετάλλιο

Γαλάνη Μαίρη, Fighting System U16 -57 kg

5η θέση

Μαυρογιάννης Γιώργος – Μαυρογιάννης Στράτος World Duo Classic U21 Men

Καστάνης Κωνσταντίνος – Πάσσας Κωνσταντίνος World Duo Classic U18 Men



Μαυρογιάννη Χριστίνα Ne Waza System U16 - 63kg

Μπόικος Σταμάτης Fighting System U18 -62kg

Δεβλέτογλου Κυριακή Fighting System U18 -63kg

Συγχαρητήρια στους αθλητές, στις αθλήτριες, στους γονείς, στη Διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας ΕΦΕΟΖΖ.και στους συνεργάτες του συλλογου Α.Σ. ΛΕΥΚΑΡΟΣ: Βλαστάκη Βασίλη για την ενίσχυση στην ενδυνάμωση, Γκλιάτη Άγγελο για το outdoors Cross Training, Πίκη Ηλία για την φυσικοθεραπευτική φροντίδα, την διατροφολόγο Καραμπά Ειρήνη , και στους συνεργάτες που κράτησαν όλες τις σχολές και τα τμήματα των σχολείων ανοιχτά: Ζαντιώτη Θανάση , Ντάκουλα Γιάννη και Γρυπαίο Τάσο .

Για μια ακόμη χρονιά έκαναν την Ελλάδα υπερήφανη.







Πηγή: skai.gr

