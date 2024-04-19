Παναθηναϊκός: «Παραμορφωτικός φακός» οι ήττες από Μακάμπι - Πού στοχεύει ο Αταμάν

Η ομάδα του Έργκιν Αταμάν δεν κατάφερε να κερδίσει μόνο δυο ομάδες στην κανονική διάρκεια της Euroleague. Η μια ομάδα είναι ο «αιώνιος» αντίπαλος και η άλλη, η Μακάμπι που θα αναμετρηθεί μαζί της για μια θέση στο final-4.

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.