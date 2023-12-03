Ζέρβας: «Αρχίζει να βοηθά πολύ τον Ολυμπιακό ο Μπραζντέικις»

Τη σημασία της παρουσίας του Μπαζντέικις στο χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με το Λαύριο υπογράμμισε ο Νίκος Ζέρβας μεταφέροντας το ρεπορτάζ της ομάδας μπάσκετ των ερυθρόλευκων. Ο ρεπόρτερ των Πειραιωτών μιλώντας στους «Μπάσχετους» ανέφερε ότι ο Λιθουανός άσος δείχνει να ανεβαίνει, να αντιλαμβάνεται τον ρόλο του, να βοηθά πολύ και να αφήνει υποσχέσεις ότι μπορεί να βοηθήσει ακόμη περισσότερο, και στα ακόμη πιο δύσκολα ματς, αυτά στην Ευρωλίγκα.



Σχετικά με τα αγωνιστικά ανέφερε τώρα ότι είναι λίγες οι πιθανότητες να παίξει ο Γκος με τη Ρεάλ, ενώ αναμένεται να είναι στην 12άδα ο Πετρούσεφ.



Ακούστε τι άλλο είπε για τον ΜακΚίσικ, τον Μήτρου Λονγκ και το πρόγραμμα που έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.