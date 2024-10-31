«Η βαρβαρότητα και η απανθρωπιά των Γερμανών κατακτητών στην Κάνδανο μου κόβει ακόμα και σήμερα την ανάσα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ Βάλτερ Σταϊνμάιερ, από τη μαρτυρική Κάνδανο Χανίων, όπου έδωσε σήμερα το μεσημέρι το «παρών» σε εκδήλωση μνήμης για τα θύματα της ναζιστικής Γερμανίας, που διοργάνωσε ο δήμος.

Μιλώντας, μάλιστα, στα ελληνικά ζήτησε συγχώρεση στο όνομα της Γερμανίας για τα βαριά εγκλήματα που διέπραξε η Βέρμαχτ: «Ζητώ συγχώρεση στο όνομα της Γερμανίας για τα βαριά εγκλήματα. Ζητώ συγνώμη για την καθυστέρηση της Γερμανίας για μία 10ετία να τιμωρήσει αυτά τα εγκλήματα αλλά και τη σιωπή. Δεν θα απαλλαγούμε ποτέ από αυτήν την ντροπή. Όπως πρόσθεσε, όλοι μαζί θα πρέπει να διατηρήσουμε άσβεστη τη μνήμη αυτών των θηριωδιών που ακόμα και οι φωτογραφίες δεν μπορούν να αποτυπώσουν, προκειμένου να μη ζήσει η ανθρωπότητα τέτοιες στιγμές.

Απευθυνόμενος στους κατοίκους της Κανδάνου, τους ευχαρίστησε για τη μεγαλοψυχία τους να τον υποδεχτούν λέγοντας ότι αναγνωρίζει πόσο δύσκολο είναι να έρθει σε αυτό το μαρτυρικό χωριό ένας Γερμανός Πρόεδρος και εξέφρασε την ευγωμοσύνη του για αυτό το γεγονός.

Χωρίς να κάνει καμία αναφορά για τις γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχικό δάνειο, ο κ. Σταϊνμάιερ ευχήθηκε η ανθρωπότητα να μην ξαναζήσει τέτοιες στιγμές, τονίζοντας ότι το Ελληνογερμανικό Ίδρυμα Φιλίας εργάζεται για να διατηρρηθεί άσβεστη η μνήμη αυτών των γεγονότων ως μία διδαχή για το μέλλον.

Στην παρέμβασή του, ο δήμαρχος Κανδάνου Σελίνου, Αντώνης Περάκης, εστιάζοντας στο ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείου, επεσήμανε ότι η σημερινή επίσκεψη, υψηλού συμβολισμού, του Προέδρου της Γερμανίας μπορεί να βάλει τις βάσεις για να ανοίξει ο διάλογος ανάμεσα στην Ελλάδα και τη Γερμανία για το συγκεκριμένο θέμα. Σε κάθε περίπτωση, όποως υπογράμμισε, είναι ένα ζήτημα που δεν λύνεται μονομερώς από τη γερμανική πλερά, αλλά είναι σε ισχύ από την ελληνική.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας κατέθεσε στεφάνι στο μνημείο των πεσόντων στην Κάνδανο και συνομίλησε με επιζώντες, οι οποίοι για ακόμη μία φορά τού έθεσαν το θέμα των αποζημιώσεων και του κατοχικού δανείο, ζητώντας δικαιοσύνη για τα εγκλήματα των Ναζί στο μαρτυρικό χωριό. Μάλιστα, ο μητροπολίτης Κισσάμου και Σελίνου, Αμφιλόχιος, μετά το τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων, απευθυνόμενος στον κ. Σταϊνμάιερ τόνισε ότι η Γερμανία όχι μόνο δεν συμπαραστάθηκε στην Ελλάδα τα χρόνια των μνημονίων, αλλά την έσπρωξε στο ΔΝΤ, προσθέτοντας: «Είστε δεσμευμένοι στην ιστορική ευθύνη. Οι γερμανικές αποζημιώσεις και το κατοχκό δάνειο είναι μία ηθική επιταγή από την πλευρά σας που δεν κλείνει».

