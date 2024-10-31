Τον κώδωνα του κινδύνου ως προς τις διαρθρωτικές αδυναμίες της ευρωπαϊκής οικονομίας κρούει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας Κριστίν Λαγκάρντ σε συνέντευξή της στη γαλλική εφημερίδα Le Monde.

Σύμφωνα με την Ευρωπαία αξιωματούχο, το τεχνολογικό χάσμα ανάμεσα στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ ενδέχεται να μεγαλώσει τα επόμενα χρόνια λόγω της έλευσης και της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ένα χάσμα που όπως αναφέρει οφείλεται στην πολυπλοκότητα των νόμων που ισχύουν στην Ευρώπη, στις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις αλλά και στις αδυναμίες του ευρωπαϊκού χρηματοδοτικού συστήματος.

Η Κριστίν Λαγκάρντ τάσσεται υπέρ της απλοποίησης του νομοθετικού πλαισίου που υπάρχει στην Ευρώπη αναφορικά με την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, σημειώνοντας πως λόγω του περίπλοκου ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου πολλές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιλέγουν τη μετεγκατάστασή τους στις ΗΠΑ.

Σημειώνει επίσης ότι στις ΗΠΑ υπάρχουν μηχανισμοί ενεργοποίησης των συνταξιοδοτικών ταμείων, καθώς και άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών που προσανατολίζουν τους αποταμιευτές προς τομείς μελλοντικής ανάπτυξης της οικονομίας.

Προς τον σκοπό αυτό δηλώνει πως είναι αναγκαία η ενοποίηση των ευρωπαϊκών κεφαλαιαγορών, σημειώνοντας ότι οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να περιορίσουν τις εθνικές κυριαρχίες τους κάνοντας «κοινό ό,τι καλύτερο έχουν».

Ερωτηθείσα για το γεγονός ότι από το ευρωπαϊκό δάνειο των 750 δισεκατομμυρίων ευρώ που αποφασίστηκε το 2020 έχουν εκταμιευθεί μόνο τα μισά χρηματικά ποσά, η Λαγκάρντ αναφέρει ότι το ίδιο πρόβλημα υπήρξε και κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης μεταξύ 2010 και 2015 όπου οι εθνικές διοικήσεις δεν ήταν σε θέση να διαχειριστούν τις χρηματοδοτήσεις που τότε υπήρχαν. Κάτι που όπως σημειώνει οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις ευρωπαϊκές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Ως προς τον κίνδυνο έντασης του προστατευτισμού στις ΗΠΑ, σε περίπτωση επικράτησης του Ντόναλντ Τραμπ, η Ευρωπαία αξιωματούχος, αποφεύγοντας να λάβει θέση υπέρ του ενός ή της άλλης υποψήφιας, σημειώνει ότι σε περίπτωση θρυμματισμού του διεθνούς εμπορίου θα μπορούσε να υπάρξει επιβράδυνση της διεθνούς οικονομικής δραστηριότητας που θα μπορούσε να φτάσει και το 9% του παγκόσμιου ΑΕΠ.

Ταυτόχρονα ωστόσο δεν θεωρεί, υπό τις υπάρχουσες σήμερα συνθήκες, πιθανή την επιστροφή της ύφεσης στην Ευρώπη το 2025, ή το 2026, ούτε άλλωστε και την επιστροφή του πληθωρισμού σε διψήφια ποσοστά, όπως συνέβη πριν από δύο χρόνια.

Καταλήγοντας, η Κριστίν Λαγκάρντ δεν αποκλείει περαιτέρω μείωση των ευρωπαϊκών επιτοκίων, ενώ δεν θεωρεί, στο ορατό μέλλον, εφικτή την ανάπτυξη ενός συστήματος πληρωμών από τις χώρες BRICS που να είναι ικανό να παρακάμψει το δολάριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.