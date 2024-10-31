Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Όσοι προσβλέπουν σε «συνέδριο παρωδία» δεν θα πετύχουν τον στόχο τους

«Όσα διακινούνται από χθες, σχετικά με το έκτακτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα», επισημαίνουν πηγές της Κουμουνδούρου ανεβάζοντας κι άλλο τους τόνους στο ίδιο τεταμένο κλίμα, ενόψει του συνεδρίου του κόμματος.

Όπως επισημαίνουν «οι προσπάθειες απαξίωσης του συνεδρίου θα πέσουν στο κενό».

«Όσοι προβλέπουν ή ακόμη χειρότερα προσβλέπουν σε "συνέδριο παρωδία και μεγάλης έντασης δεν θα πετύχουν τον στόχο τους», σημειώνουν οι κύκλοι του ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας ότι «στη συλλογική μας προσπάθεια οφείλουν να συστρατευτούν όλα τα μέλη, τα στελέχη και οι βουλευτές του κόμματος και όχι να γίνονται δηλώσεις προκλητικές που ρίχνουν λάδι στη φωτιά και απαξιωτικές για το συνέδριο».

«Όσο για τον υβριδικό χαρακτήρα του, η δημοκρατία, ο σεβασμός στη φωνή των μελών, αλλά και η δύσκολη οικονομική συγκυρία, επιβάλλουν το συγκεκριμένο πλαίσιο. Ώστε όλοι κι όλες οι εκλεγμένοι σύνεδροι να μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά και να συναποφασίσουν για τα πάντα, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας τους και τις οικονομικές τους δυνατότητες. Άλλωστε, υβριδικό χαρακτήρα είχε και το περσινό Διαρκές Συνέδριο, στο οποίο εγκρίθηκαν οι υποψηφιότητες για την προεδρία, μεταξύ των οποίων και του Στέφανου Κασσελάκη, σύμφωνα με τις αποφάσεις της Κ.Ε» καταλήγουν.

Πηγή: skai.gr

