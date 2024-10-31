Του Γιάννη Ανυφαντή

Με 15 ψήφους υπέρ, 7 «παρών» και 7 κατά η Διάσκεψη των προέδρων απέρριψε την πρότασης της κυβερνητικής πλειοψηφίας για την τοποθέτηση του Δημήτρη Σωτηρόπουλου στη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη.

Ειδικότερα, υπέρ ψήφισαν μόνο οι βουλευτές της ΝΔ, “παρών” δήλωσαν ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ και Σπαρτιάτες ενώ οι υπόλοιποι 7 (Πλεύση Ελευθερίας, Νέα Αριστερά, Νίκη, Ελληνική Λύση, Χουρδάκης) καταψήφισαν.

Μιλώντας στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, ο Πρόεδρος της Βουλής τόνισε πως η θητεία του συνηγόρου έχει λήξει εδώ και 2,5 χρόνια και πως δεν μπορούσε να δώσει άλλη αναβολή.

Μάλιστα σημείωσε πως η αλλαγή σκυτάλης στην Αρχή δεν σχετίζεται με το ναυάγιο της Πύλου, καθώς όπως είπε είχε ξεκινήσει τις διαδικασίες αντικατάστασης της αρχής, δυο μήνες πριν την τραγωδία.

«Η κυβέρνηση εδώ και δυόμισι χρόνια, κωλυσιεργεί στο θέμα της αντικατάστασης του συνηγόρου του πολίτη, οδηγώντας σε παράταση τη θητεία του κ. Ποττάκη. Το ΠΑΣΟΚ συνεπές στη στήριξη και την υπεράσπιση των ανεξάρτητων αρχών, ζήτησε να κληθεί σε ακρόαση ο κ. Ποττάκης στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής προκειμένου να μας ενημερώσει για τις εκκρεμότητες της Αρχής και ειδικότερα για σημαντικές υποθέσεις που αφορούν το σύνολο της κοινωνίας, όπως το ναυάγιο της Πύλου» ανέφεραν χαρακτηριστικά πήγες του ΠΑΣΟΚ, με την Θεοδώρα Τζάκρη να καταγγέλλει εκβιαστική κίνηση της κυβέρνησης. «Ανεξάρτητα από το πρόσωπο του κ. Σωτηρόπουλου, εμείς ψηφίσαμε ΠΑΡΩΝ κυρίως για επιλογή μεθόδευσης συγκεκριμένης επιλογής», υπογράμμισε η βουλευτής της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.