Ραφίνια: «Έχασα πολλούς φίλους που είχαν μπλέξει με τον κόσμο του εγκλήματος, ζητούσα φαγητό από περαστικούς»

Μπορεί ο Ραφαέλ Ντίας Μπελόλι, γνωστός ως Ραφίνια, να έχει πλέον πολλά χρήματα και να έχει υπογράψει «χρυσά» συμβόλαια στο ποδόσφαιρο, ωστόσο όταν ήταν παιδί βρέθηκε αντιμέτωπος με πολλές δύσκολες καταστάσεις στη Βραζιλία.

Συγκεκριμένα ο 27χρονος άσος της Μπαρτσελόνα μίλησε για τη μεγάλη φτώχια που υπήρχε στη γειτονιά του Πόρτο Αλέγκρε στην οποία μεγάλωσε, αποκαλύπτοντας ότι έχασε φίλους του οι οποίοι έμπλεξαν με τον κόσμο του εγκλήματος και με το εμπόριο ναρκωτικών και μιλώντας για το πώς κατάφερε ο ίδιος να μην παρεκκλίνει από τον στόχο του, που δεν ήταν άλλος από το να γίνει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.



«Ήταν μια πολύ περίπλοκη κατάσταση. Για κάποιον που γεννήθηκε σε μια γειτονιά όπως η δικιά μου, είναι πολύ δύσκολο να ακολουθήσεις τον δρόμο σου χωρίς να παραστρατήσεις. Εμφανίζονται πολλοί πειρασμοί, ευκαιρίες που σου υπόσχονται εύκολο χρήμα. Εγώ δεν έφυγα ποτέ από το μονοπάτι που ήθελα να ακολουθήσω, αλλά υπήρξα μάρτυρας και περπατούσα δίπλα σε ανθρώπους που είχαν χάσει τον δρόμο τους.

Έχασα πολλούς φίλους μου που είχαν μπλέξει στον κόσμο του εγκλήματος και στο εμπόριο ναρκωτικών. Φίλους οι οποίοι είχαν πολύ περισσότερο ταλέντο από εμένα και που θα μπορούσαν να έχουν μια μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα. Το να έχω αυτά τα παραδείγματα τόσο κοντά μου ήταν ένας σημαντικός παράγοντας για να παραμείνω συγκεντρωμένος στον στόχο μου. Ήξερα τι ήθελα από πολύ μικρός. Ήθελα να γίνω ποδοσφαιριστής. Έκανα πολλές θυσίες για να πετύχω τον στόχο μου.

Είχα μεγάλες φιλοδοξίες και δεν παρέκκλινα από τον στόχο μου. Η οικογένειά μου με βοήθησε να μην παρατήσω το σχολείο και να γυρίσω την πλάτη στον λάθος δρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ στη συνέχεια τόνισε ότι ως παιδί, είχε φτάσει σε σημείο να ζητάει φαγητό από περαστικούς.

«Θα ήταν άδικο να πω ότι έχω πεινάσει στη ζωή μου. Οι γονείς μου πάντα φρόντιζαν να υπάρχει φαγητό στο σπίτι. Παρ’ όλα αυτά, μετά την προπόνηση και όταν ήμουν 12-14 ετών, στεκόμουν στον δρόμο και ζητούσα από τον κόσμο να μου αγοράσει κάτι για να φάω. Κάποιοι με βοηθούσαν, άλλοι με αποκαλούσαν αλήτη».

Τέλος, αναφέρθηκε και στην Μπαρτσελόνα, στην οποία εντάχθηκε το καλοκαίρι του 2022 από τη Λιντς έναντι 58 εκατ. ευρώ, τονίζοντας ότι αποτελούσε όνειρο για εκείνον το να φορέσει τη φανέλα της. «Είχα πολλές προτάσεις όταν ήμουν στη Λιντς, αλλά πάντα ήξερα ακριβώς τι ήθελα. Όλα τα παιδικά μου είδωλα έπαιζαν στην Μπαρτσελόνα, ήταν το όνειρό μου να παίξω εδώ και έκανα τα πάντα για να τα καταφέρω», δήλωσε.

