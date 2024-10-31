Σκληρή κριτική στον δήμαρχο Αθηναίων άσκησε ο Κώστας Μπακογιάννης, κατά τη διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο πρώην δήμαρχος έκανε λόγο για δυσαρέσκεια και απογοήτευση των δημοτών έναν χρόνο μετά την εκλογή του Χάρη Δούκα, για τον οποίο ανέφερε πως «γύρισε την πλάτη στην πόλη» και πως ως δήμαρχος «δεν δρα».

«Όπου σταθείς και όπου βρεθείς στην Αθήνα, εισπράττεις δυσαρέσκεια για τη δημοτική Αρχή. Εισπράττεις εκνευρισμό, θυμό και απογοήτευση. Εάν δεν λαμβάνετε τα ίδια σήματα, ίσως θα πρέπει κάτι να κάνετε. Να ρυθμίσετε τις κεραίες σας», είπε αρχικά.

Στη συνέχεια τόνισε ότι ο : «Ο κ. Δούκας γύρισε την πλάτη του στην πόλη και τώρα επανέρχεται κουρασμένος και ανόρεχτος, να κάνει, μετά από ένα χρόνο, τον δήμαρχο. Λες και έρχεται να εκτίσει κάποια ποινή. Έκανε το καπρίτσιο του και έρχεται τώρα να μας πει ότι όλοι τον επιβουλεύονται και τον πολεμούν, γιατί τον ζηλεύουν και όχι γιατί άφησε την πρωτεύουσα της χώρας να τον περιμένει. Λες και είχε την πολυτέλεια η Αθήνα να κάτσει άπραγη έναν ολόκληρο χρόνο, να παρακολουθεί τις εσωκομματικές εξελίξεις στο ΠΑΣΟΚ και το crash τεστ των πολιτικών φιλοδοξιών του δημάρχου της».

Αμέσως μετά ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε: «Το χειρότερο όμως είναι ότι αυτό δεν τελείωσε. Ούτε θα τελειώσει. Δεν βολεύεστε κ. Δούκα μέσα στο κοστούμι του δημάρχου. Σας στενεύει. Πόσο μάλλον που από κάτω συνεχίζετε να φοράτε το κοστούμι του υποψήφιου προέδρου και κομματάρχη. Θα σκάσετε με τόσα ρούχα.

Απόδειξη ότι ο δήμαρχος δεν δρα. Μόνο αντιδρά. Ειδικά αν προκύπτουν θέματα που αντανακλούν πάνω στο προσωπικό του πολιτικό προφίλ. Κάπως έτσι, ζήσαμε το πρωτοφανές, να βγάζει ανακοίνωση ο δήμος Αθηναίων για να αθωώσει ένα δέντρο. Κάπως έτσι, λειτουργούμε με το κλείσιμο του νυχτερινού κέντρου. Πρώτα στη τηλεόραση και μετά στο δημοτικό συμβούλιο. Κάπως έτσι εκτεθήκατε, υπερψηφίζοντας έναν απολογισμό τον οποίο, στη συνέχεια, καταγγείλατε δημοσίως. Το χειρότερο είναι ότι δεν καταλάβατε ποτέ τι ήταν αυτό το οποίο καταγγείλατε».

Και κατέληξε ο κ. Μπακογιάννης λέγοντας: «Την ίδια ώρα, οι Αθηναίοι διαμαρτύρονται για τη βρωμιά, την εγκατάλειψη στο πράσινο, την κυκλοφοριακή συμφόρηση. Όχι δεν ήταν η Αθήνα Παρίσι και έγινε Καμπούλ, αλλά η διαφορά μετά από δέκα μήνες είναι δυστυχώς αισθητή».

Πηγή: skai.gr

