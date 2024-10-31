Σφοδρή κριτική Μαρινάκη σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ για τη μη εκλογή νέου Συνηγόρου του Πολίτη

Σφοδρή κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης, πρωτίστως κατά του ΠΑΣΟΚ και δευτερευόντως κατά του ΣΥΡΙΖΑ για τη μη υπερψήφιση του Δημήτρη Σωτηρόπουλου για τη θέση του Συνηγόρου του Πολίτη στο πλαίσιο της Διάσκεψης των Προέδρων άσκησε με γραπτή του ανακοίνωση ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται με μία αντιπολίτευση του «όχι σε όλα»

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η στάση του ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται για τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας αναμενόμενη. Αντιθέτως, η στάση του ΠΑΣΟΚ αποτελεί ένα ακόμα δείγμα ότι η υποτιθέμενη αλλαγή στάσης και νοοτροπίας του κ. Ανδρουλάκη μετά την επανεκλογή του θα παραμείνει μία ανεκπλήρωτη υπόσχεση και η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται με μία αντιπολίτευση του "όχι σε όλα"».

Ολόκληρη η ανακοίνωση Μαρινάκη

«Η σημερινή συνεδρίαση της Διάσκεψης των Προέδρων στη Βουλή ήταν ένα ακόμα επεισόδιο στο συνεχιζόμενο έργο με τίτλο "Ανεύθυνη και επιζήμια αντιπολίτευση", που εκτυλίσσεται μπροστά στα μάτια των Ελλήνων πολιτών εδώ και χρόνια και απ' ό,τι φαίνεται θα έχει και συνέχεια.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Κωνσταντίνος Τασούλας πρότεινε για νέο Συνήγορο του Πολίτη τον κ. Δημήτρη Σωτηρόπουλο, διακεκριμένο ακαδημαϊκό, καθηγητή πολιτικής επιστήμης του ΕΚΠΑ και συνεργάτη του Ειδικού Παρατηρητηρίου του LSE. Ο κ. Σωτηρόπουλος σε καμία περίπτωση δεν προέρχεται από το χώρο της κεντροδεξιάς και αποτελεί ένα πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και αποδεδειγμένης επιστημονικής επάρκειας.

Δυστυχώς, η πρόταση του Προέδρου τη Βουλής δεν έγινε αποδεκτή, γιατί δεν επετεύχθη η απαιτούμενη εκ του νόμου αυξημένη πλειοψηφία των 3/5. Η πρόταση για τον κ. Σωτηρόπουλο έλαβε 15 από τις 29 ψήφους, δηλαδή μόνο τις ψήφους της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας.

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ ακολούθησαν κοινή στάση, ψηφίζοντας «παρών» και στην πραγματικότητα ευθύνονται για τη μη εκλογή νέου Συνηγόρου του Πολίτη και μάλιστα περισσότερο από 2 χρόνια μετά τη λήξη της θητείας του προηγούμενου.

Το πιο εξοργιστικό ήταν η δικαιολογία την οποία προφασίστηκαν για αυτή τους την κοινή στάση. Προφασίστηκαν ότι δήθεν η εκλογή του Δημήτρη Σωτηροπούλου θα διακινδύνευε τις έρευνες του Συνηγόρου του Πολίτη για το ναυάγιο της Πύλου.

Πέραν του γεγονότος ότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι η εκλογή νέου ΣτΠ θα έθετε με οποιονδήποτε τρόπο σε αμφισβήτηση ή σε κίνδυνο τις έρευνες αυτές και προσπερνώντας ότι οι δικαιολογίες αυτές είναι ευθέως προσβλητικές για τον προτεινόμενο Συνήγορο του Πολίτη, είναι κρίσιμο να επισημανθεί ότι ο κ. Τασούλας είχε μιλήσει για πρώτη φορά για την ανάγκη εκλογής νέου Συνηγόρου του Πολίτη, λόγω λήξης θητείας του προηγούμενου, πριν την ανακοίνωση για την έναρξη ερευνών για το ναυάγιο της Πύλου η οποία έγινε στις 9.11.2023.

Η στάση του ΣΥΡΙΖΑ θεωρείται για τη συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας αναμενόμενη. Αντιθέτως, η στάση του ΠΑΣΟΚ αποτελεί ένα ακόμα δείγμα ότι η υποτιθέμενη αλλαγή στάσης και νοοτροπίας του κ. Ανδρουλάκη μετά την επανεκλογή του θα παραμείνει μία ανεκπλήρωτη υπόσχεση και η χώρα θα συνεχίσει να πορεύεται με μία αντιπολίτευση του "όχι σε όλα"».

Πηγή: skai.gr

