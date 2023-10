Έκλεισε στην Αλ Ντουχαϊλ ο Γκαλτιέ και οι ετήσιες αποδοχές του... ζαλίζουν! Αθλητικά 14:04, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

10

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα τυπικά απομένουν για την επισημοποίηση της συμφωνίας της Αλ Ντουχαϊλ με τον Κριστόφ Γκαλτιέ