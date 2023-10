Νικολογιάννης: «Η μεγάλη ζημιά που παθαίνει ο Παναθηναϊκός από το ΟΑΚΑ» Αθλητικά 15:01, 12.10.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

8

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Στο τεράστιο κόστος που έχει ο Παναθηναϊκός από την υπόθεση του ΟΑΚΑ -χωρίς να έχει την παραμικρή ευθύνη ή γνώση της έρευνας για το στέγαστρο- αναφέρθηκε στον bwinΣΠΟΡ FM ο Τάσος Νικολογιάννης