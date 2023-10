Μπαρτζώκας: «Με σοβαρότητα για να πάρουμε το ματς - Σίγουρα ντεμπούτο ο Μπραζντέικις» Αθλητικά 15:05, 12.10.2023 linkedin

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε για τις δυσκολίες του αγώνα με την Μπαρτσελόνα και επεσήμανε ότι η ομάδα του θα παίξει με σοβαρότητα για να πάρει τη νίκη