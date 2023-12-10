Χρυσή στα 50μ. πεταλούδα στο Ευρωπαϊκό η Άννα Ντουντουνάκη

Ακόμα μία διάκριση για την εκπληκτική Άννα Ντουντουνάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25άρας πισίνας στο Οτοπένι της Ρουμανίας.

Μετά την χθεσινή της επιτυχία με το χάλκινο μετάλλιο στα 100 μέτρα πεταλούδα, η Ελληνίδα κολυμβήτρια της Team Future της bwin κατέκτησε ακόμα ένα μετάλλιο στη διοργάνωση και μάλιστα με χρυσό χρώμα αυτή τη φορά

Συγκεκριμένα, η 28χρονη πρωταθλήτρια, πραγματοποιώντας τρομερό φινάλε στα τελευταία μέτρα, τερμάτισε πρώτη στον μεγάλο τελικό του αθλήματος μαζί με την Ολλανδέζα, Τέσα Χίελε, κατακτώντας έτσι και οι δύο το χρυσό μετάλλιο με χρόνο 25.10.

Στην τρίτη θέση τερμάτισε η Σάρα Γιούνεβικ από τη Σουηδία (25.16).

Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη επιτυχία της Ντουντουνάκη στη διοργάνωση, καθώς, στην έως τώρα καριέρα της μετρούσε ένα ασημένιο και τρία χάλκινα.

Η τελική κατάταξη του τελικού:

1. Άννα Ντουντουνάκη 25.10

1. Τέσα Χιέλε (Ολλανδία) 25.10

3. Σάρα Γιούνεβικ (Σουηδία) 25.16

4. Λουίζ Χάνσον (Σουηδία) 25.28

5. Τζούλι Κεπ Γιένσεν (Δανία) 25.43

6. Έμιλι Μπέκμαν (Δανία) 25.55

7. Νέζα Κλάντσαρ (Σλοβενία) 25.57

8. Σίλβια ντι Πιέτρο (Ιταλία) 25.65

