Παναθηναϊκός: Πανέμορφο το προπονητικό κέντρο - Δείτε πως έγινε

Τα έργα στο προπονητικό κέντρο του Παναθηναϊκού πραγματοποιήθηκαν με τρομερά γρήγορους ρυθμούς και πλέον είναι έτοιμα και πανέμορφα.

Όπως σας είχαμε ενημερώσει και σε προηγούμενα άρθρα τα γήπεδα χτίστηκαν με σκοπό την πιο ορθή λειτουργία της προπόνησης της πρώτης ομάδας αλλά και για τις ακαδημίες.

Πλέον ο Παναθηναϊκός έχει στην διάθεσή του 3 ολοκαίνουργια γηπεδάκια στα οποία θα προπονείται για τις επόμενες αναμετρήσεις του.

