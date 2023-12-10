Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Η… εσωτερική μεταγραφή του Αταμάν

Ο Χούαντσο Ερνανγκόμεθ μετράει αντίστροφα για την επιστροφή του στα παρκέ και ο Εργκίν Αταμάν τρίβει… τα χέρια του.  

Ataman

Ο Παναθηναϊκός μετά τις τέσσερις συνεχόμενες νίκες στην Euroleague έκανε τρεις διαδοχικές ήττες. Σε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα, ο Εξάστερος θέλει να «ρεφάρει» τα κακά αποτελέσματα στην διοργάνωση. Ο Τούρκος τεχνικός έχει επιλέξει να μην ανοίξει πολύ το rotation με αποτέλεσμα κάποιοι παίκτες να πάρουν πολύ χρόνο συμμετοχής. 

Για παράδειγμα ο Ντίνος Μήτογλου ξεκίνησε εξαιρετικά την σεζόν και με τις εμφανίσεις του ήταν σαν να μην έλειψε ποτέ από τα παρκέ. 

Πηγή: paopantou.gr

