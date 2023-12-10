Ολυμπιακός: Νέα ευκαιρία στον Μπιέλ δίνει ο Καρβαλιάλ

Τους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ του Ολυμπιακού θέλει να γνωρίσει καλύτερα ο Κάρλος Καρβαλιάλ, πριν κάνει τις εισηγήσεις του στον Πέδρο Άλβες και τη διοίκηση του συλλόγου ενόψει του Γενάρη.

Ένας από τους παίκτες που αναμένεται να περάσει από το «μικροσκόπιο» του Πορτογάλου τεχνικού τις επόμενες ημέρες είναι και ο Πεπ Μπιέλ.

Ο Ισπανός φορ δεν έχει καταφέρει να δικαιώσει μέχρι σήμερα τις προσδοκίες που υπάρχουν από τον ίδιο, από τη στιγμή που οι Πειραιώτες έδωσαν 6 εκατ. ευρώ το περσινό καλοκαίρι για να τον κάνουν δικό τους.

Ο Καρβαλιάλ, όμως, θεωρεί ότι αξίζει να δοθεί μία ευκαιρία στον ποδοσφαιριστή και, μάλιστα, η εφημερίδα «Φως των Σπορ» γράφει πως υπήρξε συζήτηση ανάμεσα στους δύο άνδρες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντη.

Ο Καρβαλιάλ θέλησε να μάθει τη θέση που προτιμά να αγωνίζεται ο Μπιέλ, με τη σειρά του εξήγησε τη φιλοσοφία του και του ζήτησε πως εκείνο που τον ενδιαφέρει είναι οι παίκτες του να τα δίνουν όλα στις προπονήσεις και στους αγώνες.

Αυτή, όμως, φαίνεται πως θα είναι η τελευταία ευκαιρία για τον 27χρονο άσο, ο οποίος δεν πήρε και πολύ χρόνο συμμετοχής με τον Ντιέγκο Μαρτίνεθ και τώρα αναμένεται να αξιοποιηθεί περισσότερο από τον Πορτογάλο τεχνικό.

