Ο Παναθηναϊκός ήταν καταιγιστικός (και) απέναντι στον Πανσερραϊκό, όπως μαρτυράει το μεταξύ τους 5-0 στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, σκορπίζοντας ενθουσιασμό στον κόσμο που βρέθηκε στο γήπεδο.

Το «τριφύλλι» είχε σε μεγάλη βραδιά τον Σπόραρ, ο οποίος άνοιξε το σκορ στο… 48ο δευτερόλεπτο, ενώ με πέναλτι στο 43’ σφράγισε τη νίκη από… ημίχρονο της ομάδας του. Ενδιάμεσα μεσολάβησε το αυτογκόλ του Χοβάν, στο 10ο λεπτό, ενώ στην επανάληψη ακολούθησαν τα γκολ των Τσέριν στο 57’ και Μαντσίνι στο 77’!

Και όλα αυτά, με την ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς να έχει και… τρία δοκάρια, δύο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, με τον Βέρμπιτς, κι ένα ακόμα σε σουτ του Μαντσίνι…

Καθώς τα «λιοντάρια», που είχαν και αυτά πάντως ευκαιρίες να πετύχουν κάποιο τέρμα, κυρίως με τον Άλεξιτς, αναγκάστηκαν να παίξουν με παίκτη λιγότερο από το 45’, λόγω της αποβολής του Ουεντραόγκο, με δεύτερη κίτρινη κάρτα.

Έτσι, ο Παναθηναϊκός παρέμεινε στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, με 22 βαθμούς και στο +4 με ματς περισσότερο από τον δεύτερο Ολυμπιακό, αντιμετωπίζοντας την Λαμία στην ομώνυμη πόλη την επόμενη αγωνιστική.

Την ώρα που ο Πανσερραϊκός παρέμεινε χωρίς νίκη για δεύτερο σερί παιχνίδι στο πρωτάθλημα, όντας 8ος με εννιά πόντους, ενώ θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ.

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις του αγώνα:

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με έξι αλλαγές, σε σχηματισμό 4-2-3-1, τον Λοντίγκιν στην εστία και τους Κώτσιρα, Σένκεφελντ, Αράο και Μλαντένοβιτς τετράδα στα μετόπισθεν. Ρούμπεν και Βιλένα ήταν οι «κόφτες» με τον Μπερνάρ μπροστά τους, ενώ Παλάσιος και Βέρμπιτς αγωνίστηκαν στα «φτερά» και ο Σπόραρ στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Πανσερραϊκός από την άλλη «κατέβηκε» και αυτός με σύστημα 4-2-3-1 και τον Χοβάν κάτω από τα γκολπόστ. Αυλωνίτης, Μπέργκστρεμ, Γκοτζαμανίδης και Δεληγιαννίδης αποτέλεσαν την τετράδα στην άμυνα και οι Στάικος-Ουεντραόγκο τους δύο χαφ στον άξονα. Με τους Τομάς και Πηλέα στα δύο άκρα της επίθεσης και τον Χατζηστραβό πίσω από τον Αλεξιτς, που ήταν ο μοναδικός προωθημένος.

Το ματς:

Ούτε… παραγγελία να είχε κάνει ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να περιμένει τέτοιο ξεκίνημα. Μόλις στα 48 δευτερόλεπτα, από την εκπληκτική μπαλιά του Ρουμπέν από τη μεσαία γραμμή στην «πλάτη» της αντίπαλης άμυνας, ο Σπόραρ με φοβερό σουτ πέτυχε το 1-0!

Οι φιλοξενούμενοι είχαν την στιγμή τους στο 7’, μετά το λάθος του Ρούμπεν που οδήγησε στο σουτ του Άλεξιτς από θέση μέσα δεξιά και την σπουδαία επέμβαση του Λοντίγκιν.

Αντιθέτως, το «τριφύλλι» βρήκε και δεύτερο τέρμα, στην αμέσως επόμενη φάση, όταν ο Μπερνάρ συνδυάστηκε από τα με τον Παλάσιος, ο οποίος γύρισε τη μπάλα στη μικρή περιοχή με τον Δεληγιαννίδη να προλαβαίνει μεν τον Βέρμπιτς αλλά το διώξιμό του να καταλήγει στην πλάτη του Χοβάν και ακολούθως στα δίχτυα της ομάδας του, για το 2-0!

Το παιχνίδι συνέχισε να έχει καλό ρυθμό, με τον Πανσερραϊκό να απειλεί ξανά στο 15’, από την επέλαση του Πηλέα από αριστερά και το γύρισμα στην περιοχή, όπου ο Άλεξιτς πρόλαβε τον Σένκεφελντ αλλά πλάσαρε άστοχα...

Η ατυχία χτύπησε την πόρτα του Βιλένα, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας στο 26’, ενώ ο Παναθηναϊκός συνέχισε να δείχνει πιο χαλαρός στις μονομαχίες και να αφήνει χώρους στον αντίπαλο με τον Άλεξιτς να νικάει τον Σένκεφελντ δύο λεπτά μετά, να μπαίνει στην περιοχή από πλάγια αριστερά, αλλά το σουτ του να καταλήγει ψηλά άουτ.

Μετά το ημίωρο, οι παίκτες του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήραν μέτρα στο γήπεδο και μαζί την κατοχή της μπάλας και… επιβραβεύθηκαν με την επίτευξη ενός τρίτου τέρματος. Καθώς ο Σπόραρ ανατράπηκε στο 40ο λεπτό από τον Μπέργκστρομ, ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι και νικώντας τον Χοβάν, πέτυχε το 3-0, στο 42’!

Το φινάλε του πρώτου μέρους περιλάμβανε, πάντως, κι άλλες συγκινήσεις, αφού τα «λιοντάρια» έμειναν με δέκα παίκτες μετά την αποβολή του Ουεντραόγκο με δεύτερη κίτρινη κάρτα στο 45’. Παράλληλα, ο Βέρμπιτς είχε δύο προσπάθειες στις καθυστερήσεις, μια απευθείας εκτέλεση φάουλ κι ένα δυνατό σουτ, που σταμάτησαν αμφότερες στο οριζόντιο δοκάρι του Χοβάν…

MVP: Ο Αντράζ Σπόραρ τα έκανε… όλα απόψε στη Λεωφόρο, συμβάλλοντας τα μέγιστα στη νίκη της ομάδας του. Πέτυχε δύο τέρματα, κέρδισε ένα πέναλτι, αλλά και την αποβολή του Ουεντραόγκο, αφού και οι δύο κίτρινες κάρτες ήταν σε μαρκαρίσματα πάνω του, ενώ είχε και την ασίστ στον Τσέριν, στο 4-0! Ο Σλοβένος επιθετικός του Παναθηναϊκού έφτασε έτσι τα επτά τέρματα έως τώρα στη σεζόν σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.

Η «σφυρίχτρα»: Ο διαιτητής Φωτιάς πέρασε σε δεύτερη μοίρα, έχοντας σωστές αποφάσεις, με εξαίρεση την μη αποβολή του Χατζηστραβού στο πρώτο μέρος, με δεύτερη κίτρινη κάρτα. Υπέδειξε τόσο την παράβαση-πέναλτι στον Σπόραρ, ενώ δεν τίθεται θέμα ούτε και με την αποβολή του Ουεντραόγκο, προφανώς.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Ιβάν Γιοβάνοβιτς): Λοντίγκιν, Κώτσιρας, Σένκεφελντ (71' Ζέκα), Αράο (46' Γεντβάι), Μλαντένοβιτς (46' Βαγιαννίδης), Ρούμπεν, Βιλένα (26' Τσέριν), Παλάσιος, Μπερνάρ, Βέρμπιτς (59' Μαντσίνι), Σπόραρ.

Έμειναν στον πάγκο: Μπρινιόλι, Ιωαννίδης, Αϊτόρ, Τζούριτσιτς.

Πανσερραϊκός (Πάμπλο Γκαρσία) : Χοβάν, Αυλωνίτης, Μπέργκστρεμ, Μορέιρα, Δεληγιαννίδης (84' Μπαϊροβιτς). Στάικος (64' Θυμιάνης), Ουεντραόγκο, Τομάς (63' Μασκανάκης), Χατζηστραβός (63' Μασαρίποφ), Πηλέας, Άλεξιτς (79' Μούργος).

Έμειναν στον πάγκο: Κατσικάς, Χάγεκ, Κοτζαμανίδης, Γούλερι.

Διαιτητής: Φωτιάς (Πέλλας).

Βοηθοί: Νικολακάκης (Λασιθίου), Κούλα (Ξάνθης).

4ος διαιτητής: Τσετσίλας (Καστοριάς).

VAR: Γκορτσίλας (Μακεδονίας).

AVAR: Στεφανής (Καρδίτσας).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.