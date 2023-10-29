Λαμία με… φόρα, ξέρανε τον Αστέρα με Τσιλούλη στο 88'

«Ξέρανε» τον Αστέρα στην Τρίπολη η Λαμία! Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου είχε ξεκάθαρο στόχο να καταστρέψει επιθετικά τους Αρκάδες, το κατάφερε και στο φινάλε βρήκε το γκολ σε μια αδράνεια των γηπεδούχων, με τον Τσιλούλη να βρίσκει δίχτυα στο 88’ από την πάρε-βάλε σέντρα του Τόσιτς.

Είχαν τον έλεγχο αλλά δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν απέναντι στην καλοστημένη αμυντική ομάδα των φιλοξενούμενων οι Αρκάδες και πλήρωσαν άλλη μία φορά τις ανασταλτικές τους αδυναμίες.

Δεν πήρε βοήθειες από κομβικούς ποδοσφαιριστές ο Μίλαν Ράσταβατς, ο οποίος έκανε τις κινήσεις του από τον πάγκο προσπαθώντας να αλλάξει τον αγώνα και για τρίτο σερί ματς η ομάδα του δεν βρήκε γκολ!

Η Λαμία είχε στόχο να παίξει αμυντικά, με τον Λεωνίδα Βόκολο να περιορίζει τους Μπαρτόλο-Μιριτέλο, να φρεσκάρει την ομάδα του μεσοεπιθετικά προοδευτικά στο β’ μέρος και να βρίσκει γκολ από τρεις αλλαγές του, αφού οι Τόσιτς-Τζαγκόεφ συνδυάστηκαν και ο Τσιλούλης σκόραρε και χάρισε την πρώτη φετινή νίκη στην ομάδα του.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 κατέβασε τον Αστέρα Τρίπολης ο Μίλαν Ράσταβατς. Στην εστία ο Παπαδόπουλος και οι Γκαρθία, Χριστόπουλος, Τζουκάνοβιτς, Άλβαρες στην άμυνα. Γκρόζντανιτς, Μουνάφο τα δύο χαφ, έχοντας μπροστά τους τους Κρέσπι, Μπαρτόλο, Καλτσά και στην κορυφή της επίθεσης τον Μιριτέλο.

Με 4-3-3 παρέταξε τη Λαμία ο Λεωνίδας Βόκολος. Ο Κοσέλεφ στο τέρμα και οι Σίντκλεϊ, Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος, Σιμόν στην τετράδα της άμυνας. Τζανδάρης, Νούνιες στον άξονα, έχοντας στα πλάγια τους Μαρτίνεθ, Αμαράλ. Ο Σλίβκα είχε ελεύθερο ρόλο στο πλάι πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Καρλίτος.

Το ματς

Ο Αστέρας μπήκε δυνατά στο ματς, έχοντας τον απόλυτο έλεγχο και είχε στο μισό γήπεδο τη Λαμία. Ο Μπαρτόλο στο 5’ αφού έκανε τρομερή ενέργεια άργησε να τελειώσει τη φάση, ενώ μέχρι το τέταρτο οι Αρκάδες είχαν κατασκηνώσει στα καρέ του αντιπάλου, όμως τους έλειπε η σωστή επιλογή για να βρουν καθαρή φάση και γκολ. Η Λαμία έκανε αισθητή πρώτη φορά την παρουσία της στο ματς στο 17’ με το μακρινό σουτ του Καρλίτος, ενώ έξι λεπτά μετά ο Αστέρας απάντησε με τον Άλβαρες να βρίσκει υπέροχα τον Καλτσά που έκανε κακό τελείωμα.

Η Λαμία ήταν ξεκάθαρο πως είχε σκοπό να χαλάσει το παιχνίδι του Αστέρα πρωτίστως και στη συνέχεια να δημιουργήσει, κάτι που έβγαινε στο γήπεδο. Απείλησε στο 29’ με το σουτ του Σλίβκα που κόντραρε και πέρασε κόρνερ, σε μία από τις λιγοστές φορές που οι φιλοξενούμενοι ανέβηκαν μαζικά στο δεύτερο μισό του γηπέδου. Και με τους γηπεδούχους να είναι φλύαροι, το ημίχρονο τελείωσε όπως ξεκίνησε. Θα μπορούσε στο φινάλε, πάντως, ο Μπαρτόλο αν είχε κάνει καλύτερη επιλογή στη διπλή φάση του 45’ να είχε βρει η ομάδα του γκολ.

Ο Ράσταβατς έβλεπε πως η ομάδα του είχε αργή κυκλοφορία, ενώ δεν έβγαζε την ενέργεια και την ένταση άλλων αγώνων. Είχε την κατοχή, αλλά αυτό δεν έφτανε για να διασπάσει την αμυντική προσέγγιση των φιλοξενούμενων. Κάπως έτσι, προχώρησε σε δύο αλλαγές στο ημίχρονο ρίχνοντας στο χορτάρι τους Σουρλή, Καρμόνα, στις θέσεις των Γκρόζντανιτς, Γκαρθία.

Ο Αστέρας απέκτησε ένταση στο παιχνίδι του, έφτιαξε τεράστια φάση στο 47’ αλλά ο Μιριτέλο κατάφερε να… πετύχει τον Κοσέλεφ από τη μικρή περιοχή και να σπαταλήσει μια τεράστια φάση για να ανοίξει το σκορ. Αυτή η φόρα των γηπεδούχων περιορίστηκε σχετικά άμεσα, αφού η Λαμία έσφιξε ξανά. Σιγά-σιγά μάλιστα και με τις αλλαγές του Βόκολου, οι φιλοξενούμενοι ξεμύτιζαν συχνά-πυκνά.

Το παιχνίδι πήγαινε σβηστά για 0-0, με τον Τόσιτς πάντως να προειδοποιεί στο 82ο λεπτό αλλά οι γηπεδούχοι δεν άκουσαν το καμπανάκι. Και τελικά έξι λεπτά αργότερα οι Αρκάδες πλήρωσαν άλλη μία αμυντική τους ολιγωρία τη φετινή σεζόν, με τη Λαμία να παγώνει το «Θ. Κολοκοτρώνης». Ο Τόσιτς έκανε εξαιρετική προσπάθεια, έπαιξε το ένα-δύο με τον Τζαγκόεφ και τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, με τον Τσιλούλη να βρίσκεται αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι και να σκοράρει με κεφαλιά (0-1).

Κάπου εκεί το ματς έγινε ροντέο στο φινάλε, με τον Αστέρα να έχει ασφυκτική πίεση στα αντίπαλα καρέ και τον Παπαδόπουλο να έχει προωθηθεί και να κατασκηνώνει στην περιοχή του Κοσέλεφ.

Ωστόσο, οι φιλοξενούμενοι με κάποιον τρόπο κατάφεραν να μην δεχτούν γκολ και να κρατήσουν ένα τεράστιο και τρίτο διαδοχικό τρίποντο στο πρωτάθλημα που τους φέρνει στους 15 βαθμούς.

MVP:

Μπορεί ο Τσιλούλης να σκόραρε το μοναδικό γκολ, ωστόσο η είσοδος του Τόσιτς ήταν που άλλαξε το ματς αφού τράβηξε τη Λαμία από το χέρι στην επίθεση. Προειδοποιεί στο 82ο λεπτό και έξι λεπτά μετά με πάρε-βάλε σέντρα δίνει έτοιμο γκολ στον Έλληνα εξτρέμ.

Η σφυρίχτρα:

Δεν είχε δύσκολο έργο ο Τζήλος, αλλά σφύριζε αρκετά συχνά και δεν επέτρεπε να βρεθεί καλός ρυθμός στο παιχνίδι. Φώναξαν στις καθυστερήσεις για πέναλτι οι Αρκάδες σε πέσιμο του Μουνάφο, υπάρχει ένα μικρό τράβηγμα του Τσιλούλη αλλά φαίνεται πως δεν υπήρξε παράβαση.

Αστέρας Τρίπολης (Μίλαν Ράσταβατς): Παπαδόπουλος, Γκαρθία (46' Καρμόνα), Χριστόπουλος, Τζουκάνοβιτς, Άλβαρες, Γκρόζντανιτς (46' Σουρλής, 86' Αλάγκμπε), Μουνάφο, Κρέσπι (68' Μάντζης), Μπαρτόλο, Καλτσάς, (86' Ζουγλής), Μιριτέλο.

Λαμία (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σίντκλεϊ (59' Τσιλούλης), Τζανετόπουλος, Παπαδόπουλος, Σιμόν, Τζανδάρης, Νούνιες (87' Τζαγκόεφ), Σλίβκα, Μαρτίνεθ (72' Ακούνια), Καρλίτος (72' Τόσιτς), Αμαράλ.



