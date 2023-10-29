Το... θέατρο με τους εφιάλτες για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Εξευτελιστική ήττα από τη Σίτι με 3-0

Ντέρμπι μόνο στα χαρτιά! Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 3-0 της συμπολίτισσας, Γιουνάιτεντ, στο «Ολντ Τράφορντ» και βρέθηκε έτσι στο -2 από την κορυφή της βαθμολογίας της Premier League.

Κορυφαίος για τους νικητές ο Χάαλαντ, που σκόραρε δις και σέρβιρε το τρίτο γκολ στον Φόντεν, με τον Ονάνα να παλεύει μόνος του για τους «κόκκινους διαβόλους» αλλά να μην μπορεί να σταματήσει την ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Το ματς

Οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και είχαν δύο καλές στιγμές με Λίντελοφ και ΜακΤόμινεϊ στο πρώτο δίλεπτο, ωστόσο η πρώτη πραγματικά μεγάλη ευκαιρία ανήκε στη Σίτι, που στο 8’ είδε τον Ονάνα να σταματά κατά σειρά Φόντεν και Χάαλαντ, προτού απομακρύνει πάνω στη γραμμή ο Μαγκουάιρ.

Στο 20’, ο Καμερουνέζος έπεσε σωστά στη γωνία του και απομάκρυνε τον κίνδυνο από το σουτ του Γκρίλις, με ένα τράβηγμα του Χόιλουντ στον Ρόδρι λίγα λεπτά αργότερα να φέρνει πέναλτι μέσω VAR για τους «πολίτες», το οποίο αξιοποίησε ο Χάαλαντ για το 1-0 στο 26’.

Πέντε λεπτά αργότερα οι «κόκκινοι διάβολοι» άγγιξαν την ισοφάριση, όμως ο Χόιλουντ βγήκε πολύ πλάγια αφότου απέφυγε τον Έντερσον και το γύρισμά του για τον Φερνάντες είχε ως αποτέλεσμα ένα άστοχο σουτ.

Ο Ονάνα αποσόβησε εύκολα τον κίνδυνο από την εκτέλεση φάουλ του Άλβαρες στο 38’, με τον Έντερσον να τον μιμείται σε βολέ του ΜακΤόμινεϊ στο 45+1’.

Στο 45+4’ πάντως ο τερματοφύλακας της Γιουνάιτεντ έκανε μία από τις πιο εντυπωσιακές αποκρούσεις του από τότε που φόρεσε τα κόκκινα, σταματώντας με υπέροχη εκτίναξη την κεφαλιά του Χάαλαντ από επικίνδυνο σημείο!

Οι παίκτες του Τεν Χαγκ προσπάθησαν να ψάξουν την ισοφάριση με το που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος, όμως μετά το μακρινό σουτ Φερνάντες που εξουδετέρωσε ο Έντερσον (47’), ήρθε το 2-0 για τη Σίτι!

Σκόρερ εκ νέου ο Χάαλαντ, που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα με ωραία κεφαλιά από κοντά μετά από μπαλιά Σίλβα από τα αριστερά.

Η εξέλιξη αυτή... πελάγωσε τους γηπεδούχους, που είδαν τους τρεμπλούχους να παίρνουν την πρωτοβουλία των κινήσεων και να χάνουν ευκαιρίες για τρίτο γκολ με τον Γκρίλις στο 57’ και στο 58’.

Η Γιουνάιτεντ έδειξε σημεία ζωής στο 69’, όταν ο Έρικσεν βρήκε με φοβερή μπαλιά τον Ράσφορντ, όμως το σουτ του πέρασε ελάχιστα άουτ.

Ένα δίλεπτο αργότερα ήρθε το στοπ του Ονάνα σε τετ α τετ με τον Χάαλαντ, με το σουτ του Γκρίλις στο 75’ να κοντράρει και να περνά λίγο έξω.

Στο 80’ εντέλει είδαμε και τρίτο γκολ από πλευράς φιλοξενούμενων, καθώς μετά από επέμβαση του Ονάνα σε μακρινό σουτ του Ρόδρι, ο Χάαλαντ έγινε κάτοχος της μπάλας και πάσαρε στον Φόντεν, που εξ επαφής ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0, που ήταν και το τελικό.

Οι ενδεκάδες των δύο ομάδων

Μάντσεστερ Γ. (Έ. Τεν Χαγκ): Ονάνα, Νταλότ, Μαγκουάιρ, Έβανς, Λίντέλοφ (74’ Ρεγκιλόν), ΜακΤόμινεϊ, Άμραμπατ (46’ Μάουντ), Φερνάντες, Έρικσεν (86’ Μαρσιάλ), Ράσφορντ (86’ Άντονι), Χόιλουντ (73’ Γκαρνάτσο)

Στον πάγκο: Μπαγιντίρ, Βαράν, Χανιμπάλ, Μάινο

Μάντσεστερ Σ. (Π. Γκουαρδιόλα): Έντερσον, Γουόκερ, Στόουνς, Ντίας, Γκβάρντιολ, Ρόδρι, Σίλβα, Φόντεν, Γκρίλις (87’ Ντοκού), Άλβαρες (87’ Κόβατσιτς), Χάαλαντ

Στον πάγκο: Ορτέγκα, Φίλιπς, Ακέ, Γκόμες, Νούνες, Μπομπ, Λιούις

