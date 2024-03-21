Νικολογιάννης: «Το μήνυμα που στέλνει ο Παναθηναϊκός με τη μεταγραφή του Μαξίμοβιτς»

Το χρονοδιάγραμμα της «ημέρας Μαξίμοβιτς» παρουσίασε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 o Tάσος Νικολογιάννης, μεταφέροντας το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.



Ο ρεπόρτερ του σταθμού, μιλώντας για την ανακοίνωση του Σέρβου χαφ από το «τριφύλλι» ανέλυσε τη σημασία της προσθήκη του 29χρονου χαφ στο «πράσινο» ρόστερ, τόνισε ότι κομβικό ρόλο στη μεταγραφή κατείχε και ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, Γιάννης Παπαδημητρίου, ενώ αποκάλυψε ότι ο Μαξίμοβιτς έχει ήδη ξεκινήσει να ψάχνει για σπίτι στη χώρα μας προκειμένου να εγκατασταθεί από το ερχόμενο καλοκαίρι, όταν θα ενσωματωθεί και επίσημα στην ομάδα.



Mεταξύ άλλων στάθηκε και στην «ξενάγηση» του Μαξίμοβιτς στο Κορωπί, αλλά και το τετ-α-τετ που είχε ο παίκτης με τον Φατίχ Τερίμ.



«Από χθες στην Ελλάδα ο Μαξίμοβιτς. Είχε συνάντηση με Τερίμ στο Κορωπί, είδε το προπονητικό κέντρο και ψάχνει για σπίτι. Έπεισε τον Μαξίμοβιτς το πλάνο του Παναθηναϊκού. Μεγάλο βαθμό της μεταγραφής επωμίζεται και ο Παπαδημητρίου. Το πιο σημαντικό στη μεταγραφή είναι ότι αποδεικνύεται η εξέλιξη του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια. Το μήνυμα με την προσθήκη Μαξίμοβιτς είναι ότι ο Παναθηναϊκός θα είναι ακόμη καλύτερος του χρόνου».

