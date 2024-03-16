Πέρασε από την Τρίπολη και πήρε… βαθιά ανάσα με το καλημέρα των playouts ο Βόλος

Σπουδαίο «διπλό» του Βόλου με 2-0 επί του Αστέρα Τρίπολης στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», για την 1η αγωνιστική των playouts της Stoiximan Super League.



Με την ομάδα της Μαγνησίας να αφοπλίζει τον αντίπαλό της και να «χτυπάει» δύο φορές στο δεύτερο μέρος, με τον Κόμπα στο 63’ και τον Γκαρσία στο 68’ -γκολ που κατοχυρώθηκε με τη χρήση VAR- ξεκινώντας με το… δεξί την προσπάθεια παραμονής του στην «μεγάλη κατηγορία».

Καθώς οιΑρκάδες έμειναν μακριά από τον καλό τους εαυτό και έχασαν για πρώτη φορά από το σημερινό τους αντίπαλο.Έτσι, ο Αστέρας Τρίπολης έμεινε στουςκαι πρώτος στο «μίνι πρωτάθλημα», ενώ την επόμενη αγωνιστική παίζει εκτός έδρας με τον Πανσερραϊκό. Ο Βόλος έκανε… άλμα δύο θέσεων στη βαθμολογία, ανεβαίνοντας στουςκαι φιλοξενεί την Κηφισιά, στις 30/3.παρατάχθηκε με σχηματισμόκαι τον Γραμματικάκη κάτω από τα γκολπόστ. Ενώ Λύρατζης, Καστάνιο, Πίτσου και Χουχούμης συνέθεσαν την τετράδα στην άμυνα. Αλάγκμπε και Σουρλής ήταν οι δύο «κόφτες», με τους Κρέσπι και Παλάσιος να αγωνίζονται στα «φτερά» και τον Μπαρτόλο σε ελεύθερο ρόλο πίσω από τον προωθημένο Κωστέα.από την άλλη «κατέβηκε» επίσης με σύστημα, τον Κόβατς στην εστία και τους Λούνα, Καλογερόπουλο, Σιέλη, Άλχο τετράδα στα μετόπισθεν. Γκλάβτσιτς και Ντε Καμπς έπαιξαν στον άξονα, με τους Μύγα-Κόμπα να αγωνίζονται στα «φτερά» και τον Μπερτόγλιο πίσω από τον σέντερ φορ Γκαρσία., πήρε την κατοχή και προσπάθησε να δώσει, ανεβάζοντας τους μπακ και παίζοντας από τα άκρα. Κέρδισε κάποια κόρνερ, δε, ωστόσο δυσκολεύτηκε να βρει προϋποθέσεις για να γίνει ουσιαστικά απειλητικός.Με τοννα παίζει στο ξεκίνημα σχεδόν όλος πίσω από την μπάλα, ψάχνονταςκυρίως από την δεξιά του πλευρά, αφού δεν μπορούσε να κρατήσει την μπάλα.Το δυνατό, αλλά άστοχο, σουτ τουστο 10ο λεπτό διαδέχτηκε μια ακόμα τελική, ξανά από πλευράς Αρκάδων, με το σουτ τουαυτή την φορά, πέντε λεπτά μετά, χωρίς ωστόσο να ανησυχήσει ιδιαίτερα τον Κόβατς. Ο οποίος μπλόκαρε και την κεφαλιά του, από εκτέλεση κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι, στο 20ο λεπτό…Οι φιλοξενούμενοι συνέχισαν να κυκλοφορούν υπομονετικά την μπάλα, αλλά να μην βρίσκουν τρόπους να προκαλέσουν ρήγματα και να πατήσουν στην αντίπαλη περιοχή.Όλα αυτά, μέχρι το ημίωρο, όταν από την ωραία ατομική ενέργεια του Λούνα από αριστερά, οέκανε το σουτ εντός περιοχής αλλά οαπέκρουσε, άθελά του, με το κεφάλι! Ενώ, τρία αργότερα, μια κεφαλιά τουαπό καλή θέση πέρασε ψηλά άουτ.Ο Αστέρας εξακολούθησε να… ζορίζεται στο να παίξει συνδυαστικά, ενώ, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει καλό θέαμα και γρήγορος ρυθμός και το 0-0 να διατηρείται μέχρι την ανάπαυλα.Το δεύτερο ημίχρονο είχε μέσα στα πρώτα πέντε λεπτά όσες… συγκινήσεις δεν είχε όλο το πρώτο… Με τον Βόλο να αγγίζει το 0-1 στο 48’, αλλά τον Γραμματικάκη να σταματάει το σουτ του Μπερτόγλιο, για να έρθει η «απάντηση» του Κωστέα, στο 52ο λεπτό, με τον Κόβατς να αποσωβεί το 1-0!Ακολούθησαν μια εξέταση φάσης μέσω VAR για αποβολή του Λούνα μεστο 55’, που ορθά δεν υπήρξε, αλλά και οι -σωστές- διαμαρτυρίες γιαεναντίον του Γκαρσία, το οποίο δεν καταλογίστηκε στο διάστημα 55’-58’.Η σαφώς καλύτερη εικόνα της ομάδας της Μαγνησίας παρέμεινε και στη συνέχεια, που μέσα σε ένα πεντάλεπτο φρόντισε και να «καθαρίσει» την υπόθεση νίκη…Καθώς οέφυγε ταχύτατα στην κόντρα, απέφυγε τον Λύρατζη και σκόραρε με δυνατό σουτ στο 63’, ενώ ομετέτρεψε σε γκολ την ασίστ του Λούνα στο 68’, με την φάση να ελέγχεται επίσης μέσω VAR και ενώ αρχικά το γκολ είχε ακυρωθεί!Από εκεί και πέρα, το ματς «έσβησε», ακολούθησαν εκατέρωθεν αλλαγές των δύο προπονητών, με το 0-2 να διατηρείται μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του Τζήλου.: Ο Χουάν Γκαρσία ήταν εκείνος πουμε το δεύτερο τέρμα. Νωρίτερα, ο Αργεντινός επιθετικός έπρεπε να κερδίσει και ένα πέναλτι, ενώ γενικά είχε καλή παρουσία καθώς προσπάθησε και κατάφερε να πιέσει τα αντίπαλα στόπερ. Έφτασε τα πέντε τέρματα και έδωσε πολλές μάχες, μέχρι να αντικατασταθεί.: Δύο δύσκολες φάσεις κλήθηκε να διαχειριστεί ο Τζήλος, με τον Λαρισαίο διαιτητή να αποφασίζει ωστόσο, ότι ο Λούνα δεν έπρεπε να αποβληθεί με απευθείας κόκκινη κάρτα στο 55’. Ωστόσο, στην φάση που ο Βόλος διαμαρτύρεται για πέναλτι, από ένα ριπλέι φαίνεται ότι ο Πίτσου βρίσκει όντως τον Γκαρσία, αλλά, όπως θα έπρεπε! Ορθά μέτρησε, φυσικά, και το 0-2.: Γραμματικάκης, Λύρατζης, Καστάνιο, Πίτσου, Χουχούμης (76' Άλβαρες), Αλάγκμπε, Σουρλής (46' Γκρόζντανιτς), Παλάσιος (67' Ζουγλής), Μπαρτόλο (85' Σίτο), Κρέσπι, Κωστέας (76' Μάντζης).: Τσιφτσής, Χριστόπουλος, Γκαρσία, Μιριτέλο.: Κόβατς, Μύγας, Καλογερόπουλος, Σιέλης (90'+6' Ασλανίδης), Άλχο, Λούνα, Γκλάβτσιτς, Ντε Καμπς, Μπερτόγλιο (77' Τσοκάνης, 86' λ.τ. Τρουιγέ), Κόμπα, Γκαρσία (86' Μωραΐτης).: Κόστιτς, Ράσιτς, Κίτσος, Ποπέσκου, Ολιβέρα.: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας).: Ηλίας Κωνσταντίνου (Πρέβεζας), Άγγελος Κολλιάκος (Αθηνών).: Κώστας Κατοίκος (Αθηνών).: Γιάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας).: Θεόφιλος Μωϋσιάδης (Ηπείρου).

