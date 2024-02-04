Φουριόζα ΑΕΚ, τεσσάρα στον Αστέρα και τώρα… ΠΑΟΚ

Η «Ένωση» επικράτησε με 4-2 του Αστέρα Τρίπολης στη -για τελευταία φορά κεκλεισμένων των θυρών- OPAP Arena, σε ένα παιχνίδι που απλοποίησε τα δεδομένα με τα δυο γκολ σε διάστημα ισάριθμων λεπτών (25'-27'), ενώ στη συνέχεια βρήκε ακόμη δυο τέρματα και έφτασε με άνετο τρόπο στο «τρίποντο» που την στέλνει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα (11/02, 20:00).

Άτυχος για την πλευρά των Αρκάδων ο Έρβιν Τζουκάνοβιτς με δυο αυτογκόλ, ενώ η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα συνεχίζει να έχει σε τρομακτική κατάσταση τους δυο επιθετικούς της: ο Πόνσε σκόραρε το έκτο του γκολ στα τρία τελευταία ματς, ενώ ο Λιβάι Γκαρσία επέστρεψε από τον τραυματισμό του και το έπιασε από εκεί που το άφησε με τον Παναθηναϊκό, βρίσκοντας τον δρόμο προς τα δίχτυα για μια ακόμη φορά, «τρέχοντας» παράλληλα ένα απίστευτο σερί στο πρωτάθλημα με επτά συνεχόμενα ματς με γκολ. Το δεύτερο γκολ των φιλοξενούμενων σημείωσε ο Μιριτέλο, που έπιασε διψήφιο αριθμών τερμάτων (10), όντας στη δεύτερη θέση της σχετικής λίστας.

