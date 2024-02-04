Λίγες ώρες μόνο μας χωρίζουν από το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, σε ένα κομβικό παιχνίδι στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League!



Εκατοντάδες φίλοι των «πράσινων» έδωσαν βροντερό «παρών» στο ξενοδοχείο «Κάραβελ» όπου έχει καταλύσει η αποστολή της ομάδας, ώστε να ντοπάρουν και να αποθεώσουν την ομάδα ενόψει του αποψινού ντέρμπι, ζητώντας παράλληλα τη νίκη επί του «αιωνίου» αντιπάλου για τα 116 χρόνια από την ίδρυση του «τριφυλλιού»!

