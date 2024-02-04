Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Το Paopantou στην αποθέωση των παικτών του Τριφυλλιού στο Caravel - Δείτε βίντεο

Η αποστολή του Παναθηναϊκού έτυχε θερμής υποδοχής στο ξενοδοχείο από φίλους της ομάδας, που τους ντόπαραν ψυχολογικά λίγες ώρες πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο

Παναθηναϊκός

Λίγες ώρες μόνο μας χωρίζουν από το μεγάλο ντέρμπι «αιωνίων» ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό στη Λεωφόρο, σε ένα κομβικό παιχνίδι στο πλαίσιο της 21ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League!

Εκατοντάδες φίλοι των «πράσινων» έδωσαν βροντερό «παρών» στο ξενοδοχείο «Κάραβελ» όπου έχει καταλύσει η αποστολή της ομάδας, ώστε να ντοπάρουν και να αποθεώσουν την ομάδα ενόψει του αποψινού ντέρμπι, ζητώντας παράλληλα τη νίκη επί του «αιωνίου» αντιπάλου για τα 116 χρόνια από την ίδρυση του «τριφυλλιού»!

Δείτε περισσότερα βίντεο στο paopantou.gr

Παναθηναϊκός Ολυμπιακός
