Ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, στη συνέντευξή του στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 και τους Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις αλλαγές, που θα γίνουν στη λειτουργία των συνδέσμων των οργανωμένων οπαδών.



Ο κ. Βρούτσης τόνισε ότι, πλέον, μόνο ένας σύνδεσμος θα αναγνωρίζεται, θα έχει έδρα στα γραφεία της ΠΑΕ και θα γίνονται, πλέον, υποχρεωτικά εκλογές! «Φιλοδοξώ», είπε ο υπουργός, «να εκλέγουν πρόσωπα, που θα συνομιλούν θεσμικά με τον υπουργό Αθλητισμού. Ταυτόχρονα, αυτή η ομοσπονδία φιλάθλων θα έχει εκπροσώπους στην Ευρώπη».

Αναλυτικά όσα είπε για το θέμα των συνδέσμων:



«Βρέθηκα μπροστά σε ένα μεγάλο δίλημμα, να κλείσω τις λέσχες των φιλάθλων ή όχι. Δεν θα ήταν, όμως, δίκαιο. Κάναμε, λοιπόν, μια αλλαγή δομική, έχει πρωτόγνωρα στοιχεία μέσα. Οι σύνδεσμοι, που υπάρχουν, θα ''κουμπώνουν'' πάνω στις ΠΑΕ. Μόνος ένας σύνδεσμος θα αναγνωρίζεται, θα έχει έδρα στα γραφεία της ΠΑΕ. Οι εκλογές, που θα γίνονται, πλέον, υποχρεωτικά σε όλους τους συνδέσμους, φιλοδοξώ να εκλέγουν πρόσωπα, που θα συνομιλούν θεσμικά με τον υπουργό Αθλητισμού. Ταυτόχρονα, αυτή η ομοσπονδία φιλάθλων θα έχει εκπροσώπους στην Ευρώπη. Ο προκάτοχός μου, κ. Οικονόμου, έκανε ελέγχους παντού, οι σύνδεσμοι θα αλλάξουν λειτουργία. Στο επόμενο διάστημα θα έρθει ο πρόεδρος ομοσπονδιών φιλάθλων της Ευρώπης ως καλεσμένος, για να κάνουμε μια συζήτηση όσον αφορά στη λειτουργία των συνδέσμων και να δώσουμε το παράδειγμα».



Ακούστε το απόσπασμα:

