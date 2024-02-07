Eurocup: Ο Άρης υπέταξε 84-77 την Τρέντο - Τερμάτισε στην 5η θέση του ομίλου

«Έκαψε» και την Τρέντο στο… ηφαίστειο του «Nick Galis Hall» ο Άρης. Με ένα τρομερό τελευταίο δίλεπτο, οι «κίτρινοι» έκαναν την ανατροπή και πήραν τη νίκη (84-77), τερματίζοντας στην πέμπτη θέση (9-9) του δεύτερου ομίλου. Αντίπαλός τους στο νοκ άουτ ματς των playoffs θα είναι μειονέκτημα έδρας η Προμετέι.

Πέντε παίκτες από την ομάδα του Γιάννη Καστρίτη είχαν διψήφιο αριθμό πόντων, με τον Βασίλη Τολιόπουλο κορυφαίο με 17π. Στους 15π. σταμάτησε ο Ρόνι Χάρελ, ενώ ο καθοριστικός στο τέλος Τζόναθαν Σταρκ είχε 12π.

Από την άλλη, οι Ιταλοί ολοκλήρωσαν τη φετινή παρουσία τους στο Eurocup με ρεκόρ 7-11. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Καμάρ Μπόλντγουιν με 20 πόντους.

Το ματς

Νευρικό ξεκίνημα από τον Άρη, με την Τρέντο να μπαίνει καλύτερα με σερί (6-0) και να ξεφεύγει στο +8 (11-19), στο 7’. Ο Σταρκ μείωσε προσωρινά για τους «κίτρινους», αλλά οι Μπόλντγουιν και Κουκ έστειλαν αρχικά τους Ιταλούς στο +11 (13-24) και έκλεισαν την πρώτη περίοδο στο +10 (15-25).

Με εξαιρετική άμυνα και καλάθια στο ανοικτό γήπεδο ξεκίνησε η ομάδα του Καστρίτη στο δεύτερο δεκάλεπτο, τρέχοντας επιμέρους σκορ 12-2, για την ισοφάριση (27-27), στο 14’. Οι Ιταλοί απάντησαν με καλάθια του Αλβίτι για το +6 (29-35), με τον Τολιόπουλο να μειώνει, αλλά τα λάθη και τα χαμένα αμυντικά ριμπάουντ έδωσαν τη δυνατότητα στην Τρέντο να πάει στο +9 (32-41) και τον Ντε Σόουζα να διαμορφώνει το 34-41 πρώτου ημιχρόνου.

Φορτσάτη αρχή έκανε ο Άρης και στο δεύτερο μέρος, με τους Ντε Σόουζα και Χάρελ να τον φέρνουν στον πόντο (43-44), στο 24’. Οι φιλοξενούμενοι αντέδρασαν και πήγαν στο +5 (43-48), με τους «κίτρινους» να απαντούν με μπροστάρη τον Μποχωρίδη και με σερί 6-0, για το προβάδισμα (49-48), στο 27’. Οι Ιταλοί βρήκαν σερί 4-0, με τους γηπεδούχους να μειώνουν στον πόντο (51-52), στην τρίτη περίοδο.

Οι Τολιόπουλος και Ντε Σόουζα έφεραν το ματς στην ισοπαλία (57-57), στην αρχή της τέταρτης περιόδου, αλλά ο Όντουμ απάντησε άμεσα για το +7 (57-64) της Τρέντο, στο 33’. Οι «κίτρινοι» έβγαλαν νέα αντίδραση και με τους Χάρελ και Σταρκ προσπέρασαν (66-65), με τον Μποχωρίδη να τους στέλνει στο +3 (70-67), στο 36’. Ωστόσο, ο Χαμπ με απανωτά τρίποντα με ταμπλό(!) έβαλε μπροστά τους Ιταλούς (73-75), στο 38’. Ακολούθησαν μεγάλα καλάθια του Σταρκ για το προβάδισμα (77-75), με τους παίκτες του Καστρίτη να… σφίγγουν στην άμυνα και ψυχραιμία στις βολές πήγαν στο +6 (81-75), στο 39’, κλειδώνοντας τη νίκη που ήρθε με το τελικό 84-77.

Τα δεκάλεπτα: 15-25, 34-41, 51-52, 84-77

