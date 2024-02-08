Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

NBA: Ήττα-σοκ για τους Κινγκς, στην επιστροφή του Σάσα Βεζένκοφ

Μετά από δύο εβδομάδες, ο Σάσα Βεζένκοφ επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, όμως οι Κινγκς έκαναν μία από τις χειρότερες εμφανίσεις τους και ηττήθηκαν με 133-120 από τους Πίστονς

Vezenkov

Στη δράση, μετά από απουσία δύο εβδομάδων που έχασε επτά αγώνες των Κινγκς, επέστρεψε ο Σάσα Βεζένκοφ, όμως το Σακραμέντο γνώρισε την ήττα-σοκ από τη χειρότερη ομάδα στο NBA, καθώς οι Πίστονς επικράτησαν με 133-120 μέσα στο «Golden 1 Center».

Οι «βασιλιάδες» έκαναν μία από τις χειρότερες εμφανίσεις τους τη φετινή σεζόν και αυτό δεν επέτρεψε στον περσινό MVP της Euroleague και πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να μπορέσει να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Ο διεθνής φόργουορντ είχε 3 πόντους, με 3/3 βολές, μάζεψε 1 ριμπάουντ και έκανε 2 φάουλ σε 5:31. Εκείνος που έβαλε δύσκολα στους γηπεδούχους ήταν ο Τζέιντεν Άιβι με 37 πόντους, ο Άλεκ Μπερκς πρόσθεσε 25 πόντους και ο Τζέιλεν Ντούρεν έκανε double-double με 20 πόντους και 15 ριμπάουντ.

Με τρεις παίκτες διψήφιους, οι Κινγκς δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι περισσότερο. Ο Ντομάντας Σαμπόνις είχε 30 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Μαλίκ Μονκ 23 πόντους και ο Τρέι Λάιλς 19 πόντους.

Τα δωδεκάλεπτα: 36-31, 63-70, 99-97, 120-133

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: NBA Σάσα Βεζένκοφ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark