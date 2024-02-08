Στη δράση, μετά από απουσία δύο εβδομάδων που έχασε επτά αγώνες των Κινγκς, επέστρεψε ο Σάσα Βεζένκοφ, όμως το Σακραμέντο γνώρισε την ήττα-σοκ από τη χειρότερη ομάδα στο NBA, καθώς οι Πίστονς επικράτησαν με 133-120 μέσα στο «Golden 1 Center».



Οι «βασιλιάδες» έκαναν μία από τις χειρότερες εμφανίσεις τους τη φετινή σεζόν και αυτό δεν επέτρεψε στον περσινό MVP της Euroleague και πρώην παίκτη του Ολυμπιακού να μπορέσει να πάρει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Ο διεθνής φόργουορντ είχε 3 πόντους, με 3/3 βολές, μάζεψε 1 ριμπάουντ και έκανε 2 φάουλ σε 5:31. Εκείνος που έβαλε δύσκολα στους γηπεδούχους ήταν ο Τζέιντεν Άιβι με 37 πόντους, ο Άλεκ Μπερκς πρόσθεσε 25 πόντους και ο Τζέιλεν Ντούρεν έκανε double-double με 20 πόντους και 15 ριμπάουντ.



Με τρεις παίκτες διψήφιους, οι Κινγκς δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι περισσότερο. Ο Ντομάντας Σαμπόνις είχε 30 πόντους και 12 ριμπάουντ, ο Μαλίκ Μονκ 23 πόντους και ο Τρέι Λάιλς 19 πόντους.



Τα δωδεκάλεπτα: 36-31, 63-70, 99-97, 120-133

