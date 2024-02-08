Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στον Ολυμπιακό.



Μετά την απομάκρυνση του Πέδρο Άλβες από τη θέση του τεχνικού διευθυντή, θεωρείται δεδομένο πως ο επόμενος που θα ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο είναι ο Κάρλος Καρβαλιάλ.

Όπως γράφει σήμερα το «Φως των Σπορ», ο Πορτογάλος προπονητής ήταν αμίλητος στη χθεσινή προπόνηση της ομάδας.



Όχι μόνο δεν είχε διάθεση για πολλά-πολλά, αλλά έδειχνε πως ετοιμάζεται για την αποχώρησή του από τους «ερυθρόλευκους».



Μάλιστα, θεωρείται θέμα ωρών η λύση της συνεργασίας με τον 58χρονο τεχνικό, κάτι που επισήμανε κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας ο πορτογαλικός Τύπος.



Σε ό,τι αφορά τον Πασκάλ Γιάνσεν, ο οποίος ήρθε στην Αθήνα, παρακολούθησε τον αγώνα της Κ19 του Ολυμπιακού με την Ίντερ στο Καραϊσκάκη, υπάρχουν πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες είχε συνάντηση στο γήπεδο με τον Βαγγέλη Μαρινάκη.



«Λευκός» καπνός, όμως, από την κουβέντα των δύο ανδρών δεν βγήκε. Το ρεπορτάζ της ίδιας εφημερίδας αναφέρει πως ο 51χρονος προπονητής έδειξε διστακτικός να αναλάβει από τώρα την τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού.



Δεν αποκλείεται, μάλιστα, εντός της ημέρας να υπάρξει νέα συνάντηση, αλλά μέχρι χθες το βράδυ οι συζητήσεις δεν έδειχναν να έχουν αίσιο τέλος.

