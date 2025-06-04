Με νέα τοποθέτησή του, ο Γιάννης Βρούτσης ξεκαθάρισε πως δεν είναι προαπαιτούμενη η κοινή παρουσία των ιδιοκτητών του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο γραφείο του, όπως είχε ειπωθεί αρχικά από την κυβέρνηση.

Ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού τόνισε στο Action24 πως αναμένει μετά τις 15:00 στο γραφείο του τους Δημήτρη Γιαννακόπουλο και Παναγιώτη–Γιώργο Αγγελόπουλο, προκειμένου να γίνουν οι δηλώσεις καλής θέλησης που θα επιτρέψουν τη συνέχιση των τελικών της Stoiximan Basket League, μακριά από τοξικότητα και εντάσεις.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Έχω καλέσει τους ιδιοκτήτες αυτοπροσώπως να είναι στο γραφείο μου το μεσημέρι. Από τις 15:00 και μετά. Τι επιδιώκω ως πολιτεία; Επιδιώκουμε να δούμε και να βγουν προς την κοινωνία καθαρές δηλώσεις των δύο παραγόντων. Πολύ καθαρά, με ειλικρίνεια, διακριτά ο καθένας να πει ότι θέλει να συνεχιστεί το πρωτάθλημα.

Η παρουσία πρέπει να είναι στο γραφείο μου μετά τις 15:00. Περιμένουμε τους ιδιοκτήτες. Η σύμπτωση της ώρας είναι δεύτερο ζήτημα. Αυτό που θέλουμε είναι οι δηλώσεις πως θέλουν να συνεχιστεί το πρωτάθλημα. Σε περίπτωση που δεν έρθει η μία από τις δύο πλευρές το πρωτάθλημα θα διακοπεί.

Μετά τις 15:00 περιμένουμε τους ιδιοκτήτες για να γίνει αυτή η δήλωση. Η καθαρή τοποθέτηση με ειλικρίνεια. Ωστε το πρωτάθλημα θα συνεχιστεί με κανόνες ευπρέπειας χωρίς τοξικότητα. Το προαπαιτούμενο είναι να έρθουν. Η προτεραιότητα είναι η δήλωση. Όλα τα άλλα δε με αφορούν και δεν είναι προτεραιότητα. Σημαντικό είναι να έρθουν και οι δύο, ανεξαρτήτως ώρας».

Η παρέμβαση αυτή φαίνεται να ανοίγει τον δρόμο για λύση, καθώς και οι δύο πλευρές έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να παραστούν, αρκεί να μην απαιτείται κοινή παρουσία, κάτι που πλέον δεν τίθεται ως όρος.

Ο Γιάννης Βρούτσης υπογράμμισε πως σε περίπτωση που δεν προσέλθει έστω και μία πλευρά, τότε η πολιτεία θα προχωρήσει σε οριστική διακοπή του πρωταθλήματος.

Οι θέσεις Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού

Όπως είναι γνωστό από χθες Τρίτη, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει διαμηνύσει πως σκοπεύει να παραστεί, εκφράζοντας σε συνομιλία του με τον ίδιο τον Γιάννη Βρούτση σεβασμό προς τον θεσμικό του ρόλο.

Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της πράσινης ΚΑΕ προέβη σε νέα δήλωση, όπου ανέφερε:

«Η αποστροφή μου για τους αδελφούς Αγγελόπουλους και όσα εκφράζουν στη ζωή τους και στην παρουσία τους στον ΟΣΦΠ είναι αδιαπραγμάτευτη. Εκείνο που δεν διαπραγματεύομαι είναι το συμφέρον του συλλόγου που αγαπώ με πάθος.

Ως ελάχιστο καθήκον, λοιπόν, απέναντι στα εκατομμύρια των φίλων του Παναθηναϊκού, στους αθλητές και στους προπονητές μας που θέλουν πάση θυσία να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλό μας μέσα στο γήπεδο και να του αποδείξουμε ποιος είναι καλύτερος παρά τα δεκανίκια, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού απέναντι στην Πολιτεία και τους κρατικούς φορείς, θα παραμερίσω οποιαδήποτε αντιπάθεια και θα είμαι παρών στο γραφείο του κυρίου Βρούτση περιμένοντας τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, για να τηρήσουμε τους όρους που έθεσε η κυβέρνηση.

Τα προσωπικά μας ζητήματα θα λυθούν εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, και όχι με «θύματα» τους αθλητές και τους φιλάθλους μας που περιμένουν να φιλοξενήσουν με ιδανικό τρόπο και χωρίς ακρότητες τον αντίπαλο, όπως ακριβώς έγινε και στο Game 1.

Η μη παρουσία οποιουδήποτε σε αυτή τη συνάντηση συνιστά ξεκάθαρη πρόθεση διακοπής του πρωταθλήματος με προφάσεις και αμαρτίες που συνιστούν επί της ουσίας επανάληψη του 2019».

Από την άλλη πλευρά, οι Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, σε δική τους επίσημη τοποθέτηση, δήλωσαν πρόθυμοι να συναντήσουν τον υπουργό, αλλά όχι να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, λόγω των πρόσφατων επεισοδίων μεταξύ τους στους τελικούς και των όσων έχουν ειπωθεί και γραφτεί τις τελευταίες ημέρες.

Το χρονικό της έκρηξης και το αδιέξοδο

Η κατάσταση στους φετινούς τελικούς της Basket League έχει ξεφύγει από κάθε πλαίσιο αθλητικής αντιπαλότητας, με λεκτικές και όχι μόνο συγκρούσεις μεταξύ των δύο ισχυρών ανδρών να δυναμιτίζουν διαρκώς το κλίμα, εντός και εκτός παρκέ. Το ντέρμπι στο ΣΕΦ μετέτρεψε τις αψιμαχίες σε μείζον πολιτειακό ζήτημα, φέρνοντας την Πολιτεία προ τετελεσμένων.

Οι προσπάθειες της ΕΟΚ και του ΕΣΑΚΕ να διατηρήσουν μια ισορροπία έχουν αποτύχει, και πλέον η μπάλα βρίσκεται αποκλειστικά στα χέρια των διοικήσεων των δύο «αιωνίων».

Το ραντεβού των 15.00 χαρακτηρίζεται από όλους κομβικό. Αν βρεθεί κοινός τόπος και σημειωθεί ουσιαστική παρέμβαση εκτόνωσης της κρίσης, υπάρχει ελπίδα το πρωτάθλημα να ολοκληρωθεί κανονικά με την διεξαγωγή του Game 3 και -αν χρειαστεί- Game 4 και 5.

Σε διαφορετική περίπτωση, για πρώτη φορά στην ιστορία της σύγχρονης Α1, η διοργάνωση θα διακοπεί πριν ολοκληρωθούν οι τελικοί, με σοβαρότατες συνέπειες για την εικόνα του αθλήματος, τις ομάδες, αλλά και τα τηλεοπτικά και εμπορικά συμβόλαια που συνοδεύουν το πρωτάθλημα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.