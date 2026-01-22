Του Μάκη Συνοδινού

Σοκάρει το βίντεο ντοκουμέντο το οποίο καταγράφει τις δραματικές προσπάθειες απεγκλωβισμού της 56χρονης γυναίκας στην Άνω Γλυφάδα, η οποία έχασε τη ζωή της από τη χτεσινή κακοκαιρία.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη στη συμβολή των οδών Κυρίλλου και Μεθοδίου όταν η γυναίκα, αφού πρώτα παρασύρθηκε από όχημα που είχε χάσει τον έλεγχο, εγκλωβίστηκε κάτω από σταθμευμένο αυτοκίνητο.

Στο βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνονται καρέ - καρέ οι αγωνιώδεις προσπάθειες κατοίκων αλλά και πυροσβεστών να την απεγκλωβίσουν:

Τι λένε μάρτυρες

Όλα έγιναν, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες που είδαν τη φονική παράσυρσή της από τα μπαλκόνια των σπιτιών τους, λίγο μετά τις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης, όταν η 56χρονη επιστρέφοντας στο σπίτι από την εργασία της, προσπάθησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο.

Όπως περιέγραψαν στο ERTNews, ένας ορμητικός χείμαρρος με φερτά υλικά, μπάζα και πέτρες την παρέσυραν με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί κάτω από το όχημα που βρισκόταν και αυτό μέχρι τη μέση, μέσα στο νερό.

Η άτυχη γυναίκα «ενδεχομένως να χτυπήθηκε από κάποιο αντικείμενο, να έπεσε με το κεφάλι, να λιποθύμησε και να έχασε τις αισθήσεις της», αναφέρουν οι μαρτυρίες.

Μάλιστα, όπως δήλωσαν, η στάθμη του νερού την ώρα της τραγωδίας δεν ξεπερνούσε το μισό μέτρο, ωστόσο τόσο ο όγκος όσο και η ορμή των υδάτων τα οποία κατέβαιναν από το βουνό εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης, ήταν πολύ μεγάλη.

Πηγή: skai.gr

