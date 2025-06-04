Η ουσία είναι να προσέλθουν οι ιδιοκτήτες των δύο ομάδων μέχρι το μεσημέρι για να γίνουν κάποιες διατυπώσεις που θα στείλουν ένα μήνυμα στον κόσμο ότι θα πάει στο γήπεδο για να δει αγώνα μπάσκετ. Και όχι να συμμετέχει σε μια πολεμική διαδικασία», ανέφερε στο Mega ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τη σημερινή συνάντηση στο υπουργείο Αθλητισμού.

«Νομίζω ότι η ουσία δεν είναι να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, η ουσία είναι να προσέλθουν και να κάνουν και οι δύο σαφείς διατυπώσεις για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων όπως προβλέπει ο Νόμος. Έχει τεράστια σημασία», πρόσθεσε ο κ. Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι «παράλληλα με αυτό, όλες οι άλλες διαδικασίες, όπως η πειθαρχική διαδικασία για το αν ακούστηκαν συνθήματα προχωράνε κανονικά από τον Αθλητικό Δικαστή».

Πηγή: skai.gr

