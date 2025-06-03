Με τα χρονικά περιθώρια να αρχίζουν να εξαντλούνται και εν μέσω εισαγγελικής έρευνας για τα όσα έγιναν στο ΣΕΦ το βράδυ της Κυριακής το πρωτάθλημα της Basket League είναι στον «αέρα», καθώς αν δεν παρεβρεθούν και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι στο προσκλητήριο που απηύθυνε ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης για αύριο στις 15:00 στα γραφεία της ΓΓΑ το πρωτάθλημα δεν θα ολοκληρωθεί.

Ο ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακούς, αδελφοί Αγγελόπουλοι δείχνουν ότι εμμένουν στην αρχική θέση τους μέχρι στιγμής ότι δεν πρόκειται να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, θέση που επανέλαβαν και σήμερα μέσω ανακοίνωσης της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ωστόσο δηλώνουν «την επιθυμία τους να ολοκληρωθεί το πρωτάθλημα».

Σε αυτό το κλίμα, οι Δημήτρης Γιαννακόπουλος και Αδελφοί Αγγελόπουλοι εξακολουθούν να βρίσκονται σε «πόλεμο» ανακοινώσεων.

Γιαννακόπουλος: Θα παραμερίσω οποιαδήποτε αντιπάθεια και θα είμαι παρών στο γραφείο του κυρίου Βρούτση

Ειδικότερα, σε δήλωσή του το βράδυ της Τρίτης ο Δημήτρης Αγγελόπουλος αναφέρεται στην επικείμενη συνάντηση με τον Γιάννη Βρούτση, στην οποία έχουν ξεκαθαρίσει πως δεν θα παρευρεθούν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Ειδικότερα, σημειώνει ότι «η αποστροφή μου για τους αδελφούς Αγγελόπουλους και όσα εκφράζουν στη ζωή τους και στην παρουσία τους στον ΟΣΦΠ είναι αδιαπραγμάτευτη. Εκείνο που δεν διαπραγματεύομαι είναι το συμφέρον του συλλόγου που αγαπώ με πάθος».

Προσθέτει ακόμη ότι «Ως ελάχιστο καθήκον, λοιπόν, απέναντι στα εκατομμύρια των φίλων του Παναθηναϊκού, στους αθλητές και στους προπονητές μας που θέλουν πάση θυσία να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλό μας μέσα στο γήπεδο και να του αποδείξουμε ποιος είναι καλύτερος παρά τα δεκανίκια, ως ελάχιστη ένδειξη σεβασμού απέναντι στην Πολιτεία και τους κρατικούς φορείς, θα παραμερίσω οποιαδήποτε αντιπάθεια και θα είμαι παρών στο γραφείο του κυρίου Βρούτση περιμένοντας τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού, για να τηρήσουμε τους όρους που έθεσε η κυβέρνηση. Τα προσωπικά μας ζητήματα θα λυθούν εκεί που πρέπει, όπως πρέπει, και όχι με «θύματα» τους αθλητές και τους φιλάθλους μας που περιμένουν να φιλοξενήσουν με ιδανικό τρόπο και χωρίς ακρότητες τον αντίπαλο, όπως ακριβώς έγινε και στο Game 1».

Καταλήγοντας, ο κ. Γιαννακόπουλος τονίζει ότι «η μη παρουσία οποιουδήποτε σε αυτή τη συνάντηση συνιστά ξεκάθαρη πρόθεση διακοπής του πρωταθλήματος με προφάσεις και αμαρτίες που συνιστούν επί της ουσίας επανάληψη του 2019».

ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Υπάρχει ένας ένοχος, βρείτε τον και τιμωρείστε τον»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανέφερε από τη μεριά της το βράδυ της Τρίτης σε ανακοίνωση 2000 λέξεων για τον Γιαννακόπουλο ότι «υπάρχει ένας ένοχος, βρείτε τον και τιμωρείστε τον»

Μέσα σε σχεδόν 2.000 λέξεις και με τίτλο «'Εργα και Ημέραι του Δ. Γιαννακόπουλου», η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ αναφέρθηκε αναλυτικά στα πεπραγμένα του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός τις τελευταίες 45 μέρες, τονίζοντας ότι έχει επιδείξει την πλέον ανεύθυνη στάση με βάση τον θεσμικό του ρόλο, προκαλώντας αλλεπάλληλα τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:



«Μετά τα όσα εμετικά είπε ο Γιαννακόπουλος στο ΣΕΦ και τις απειλές εναντίον της κόρης του προέδρου του Ολυμπιακού, Γιώργου Αγγελόπουλου, δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάποια άλλη συζήτηση. Αυτό από μόνο του είναι αρκετό για όλα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει κάτι άλλο να πούμε.



Επειδή όμως οι ισαποστάκηδες και οι… Πόντιοι Πιλάτοι είναι πολλοί στη σημερινή κοινωνία, για να δούμε τι ακριβώς έχει κάνει ο Γιαννακόπουλος τις τελευταίες μόνο 45 μέρες. Τα περισσότερα βέβαια δεν τα έχετε δει ή διαβάσει πουθενά, γιατί μάλλον υπάρχει κάποιος άγραφος νόμος ότι δεν δημοσιεύονται οι πράξεις και τα λεγόμενα που τον εκθέτουν ανεπανόρθωτα.



Μόνο τον τελευταίο μήνα και οδεύοντας προς τους τελικούς, αλλά και προς ενδεχόμενο τελικό στο F4 του Αμπου Ντάμπι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει επιδείξει την πλέον ανεύθυνη στάση με βάση τον θεσμικό του ρόλο, προκαλώντας αλλεπάλληλα τον Ολυμπιακό και τον κόσμο του.



18/4 Ιστορία στο ίνσταγκραμ: "Εγώ προτιμώ τη Ρεάλ (να πετάξει έξω τον Γαύρο) γιατί τους έχει πελατάκια.



19/4 Αργότερα το ίδιο βράδυ κι αφού η Ρεάλ ήταν επίσημα αντίπαλος του Ολυμπιακού στα play off ανέβασε νέα ιστορία στο ινσταγκραμ με το καλάθι του Γιουλ από τον τελικό στο Κάουνας. Στο background ακουγόταν τραγούδι «Αγάλματα» κι εκείνος φώναζε "θα ξαναγίνετε".



25-26/4 Μετά από την ήττα του Παναθηναϊκού από την Εφές και όντας σε έξαλλη κατάσταση εξαπέλυσε μέσω ινσταγκραμ επίθεση στην ευρωλίγκα και συγκεκριμένους διαιτητές:



"Μπελόσεβιτς, Γιαβόρ, Πούκλ, Νίκολιτς, Χορντόφ, όλους! Εγώ ρε θα σας γαμήσω όλους μόνος μου. Μόνος μου θα σας γαμήσω όλους. Και πέρυσι το έκανα και φέτος θα το ξανακάνω".



Ενώ πάλι ενέπλεξε και τον Ολυμπιακό στο παραλήρημά του λέγοντας: «Όπως το όρισα εγώ το τέλος πέρυσι, όπως το όρισα εγώ το τέλος όταν φεύγατε στην Α2, εγώ θα το ορίσω και φέτος. Και δεν δίνω δεκάρα για τα πρόστιμά σας».



"Μπορείτε να τιμωρείτε εμένα, αλλά όχι τους παίκτες. Ερχόμαστε να σας γαμήσουμε όλους μαζί".



"Ρε μαλάκα Ηλία βρες μου το gifi να τους δείξω πώς θα τους πάμε παρτούζα όλους".



«Υπάρχει ρήση στην Ελλάδα, που λέει πως όταν είσαι ευγενικός σε περνάνε για αδύναμο. Δεν είμαστε αδύναμοι, πιστέψτε μας! Είμαστε πιο δυνατοί από όλους εσάς μαζί. Δείτε μας! Στην Ευρωλίγκα θέλετε την υπογραφή μου για τα επόμενα δέκα χρόνια; Να τι θα πάρετε! (δείχνοντας τα γεννητικά του όργανα). Παίξτε μόνοι σας! Θα πάμε στο ΝΒΑ ή στη FIBA. Είστε γαμημένοι τρελοί.



Εκτελώντας χρέη... Μαδριλένου συνδεσμίτη απευθύνθηκε στη Ρεάλ -αντίπαλο του Ολυμπιακού (!), όχι της ομάδας του- λέγοντας το εξωφρενικό: "Δεν καταλαβαίνω, ένα κλαμπ σαν την Ρεάλ Μαδρίτης, μία ομάδα με τόση ιστορία και τόσους τίτλους να δέχεται να την γαμάνε έτσι; Να την γαμάνε έτσι;" (κάνοντας και την σχετική άσεμνη χειρονομία), ενώ συνέχισε λέγοντας: "Γιατί ο Πούκλ και Ράντοβιτς έχουν παίξει τόσα ματς του Ολυμπιακού; Ελέγξτε τα στατιστικά. Θα μου εξηγήσει κανείς; Ακόμα κι ένας ηλίθιος θα καταλάβαινε. Είναι γαμημένη ώρα να ξυπνήσετε".



Απειλές προς τον διαιτητή Γιαβόρ μέσω ινσταγκραμ με φράσεις όπως: "Αχ ρε Γιαβοράκο να ήξερες τι σου έρχεται" και "Γιαβόρ, εσύ και εγώ έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Γιατί εγώ φοράω παντελόνια ενώ εσύ φοράς φούστες"



Επίσης δημοσίευσε ιδιωτικές συνομιλίες κινητών και μια φωτογραφία από αεροπλάνο εστιάζοντας σε κάποιον που έμοιαζε στον διαιτητή Γιαβόρ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι τους παρακολουθεί ίσως?



2/5: Κι ενώ η σειρά της ομάδας του με την Εφές οδηγείται σε 5ο παιχνίδι προχωράει σε τρεις αναρτήσεις με το εξής περιεχόμενο:



"@euroleague: Ήσασταν μαφία, είστε μαφία, θα σταματήσετε να είστε μαφία".



“Καλώς ήλθατε στη ζούγκλα. Γιαβόρ-Ράντοβιτς-Πούκλ, αν έχετε τα αρχίδια. Εδώ είναι ΟΑΚΑ”.



“Ντάνιελ και Ντέγιαν, ελάτε στο ΟΑΚΑ να δείτε το παιχνίδι. Υποτίθεται πως είναι σημαντικό, όχι;”.



*Για όσα έκανε και είπε μετά τα Game 2 & 4 η Euroleague άνοιξε πειθαρχική διαδικασία εις βάρος του.



Στο Αμπού Ντάμπι κατά τη διάρκεια του ημιτελικού του Παναθηναϊκού με τη Φένερ έδωσε ένα ακόμα από τα γνωστά του σόου τραμπουκίζοντας τους διαιτητές και εισβάλοντας στον αγωνιστικό χώρο κινούμενος απειλητικά προς εκείνους με τους ανθρώπους της ομάδας του και της ασφάλειας του να προσπαθούν να τον τιμωρήσουν. Παράλληλα έβρισε και χειρονόμησε άσεμνα δεκάδες φορές προς την εξέδρα των φίλων του Ολυμπιακού, ενεργώντας για μια ακόμα φορά ως κοινός χούλιγκαν και όχι ως ιδιοκτήτης ομάδας.



Για τις πράξεις του αυτές τιμωρήθηκε από την Euroleague με απαγόρευση εισόδου για πέντε αγωνιστικές και πρόστιμο. Να σημειώσουμε ότι είναι ο μόνος ιδιοκτήτης ομάδας στην διοργάνωση που κάθε τρεις και λίγο του απαγορεύεται να παρακολουθήσει από κοντά την ομάδα του λόγω παραβατικών και επικίνδυνων για την ομαλή διεξαγωγή των αγώνων πράξεων.



27/5: Κατά τη διεξαγωγή των τελικών και μετά τις αλλεπάλληλες προκλήσεις προς τον Ολυμπιακό και εκτός ορίων συμπεριφορές του, ο Αθλητικός Δικαστής της GBL αποφάσισε να συγχωνεύσει τις ποινές του, κρίνοντας ότι ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι σε θέση να παραβρεθεί στο γήπεδο και μάλιστα να ακολουθήσει και την αποστολή της ομάδας του στο ΣΕΦ, χωρίς να εγκυμονεί κάποιος κίνδυνος. Συγχαρητήρια.



Μόλις φυσικά πήρε το πράσινο φως από τον αθλητικό δικαστή, ξεκίνησε και πάλι τις προκλήσεις δείχνοντας προς πάσα κατεύθυνση την συμμόρφωση του και τις προθέσεις του.



29/5: Απευθυνόμενος στους παίκτες της ομάδας του και σύμφωνα πάντα με όσα έγραψαν οι δημοσιογράφοι που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού και δεν διαψεύστηκαν ποτέ, είπε: "Στον Ολυμπιακό δεν μιλάνε μεταξύ τους. Μπορείτε να τους αποτελειώσετε! Να τους διαλύσετε! Αν κερδίσουμε αυτόν τον τίτλο, σε αυτούς τους τελικούς, θα διαλύσουμε τον Ολυμπιακό για τα επόμενα χρόνια" και συνέχισε τις προκλήσεις, ζητώντας μέσω ινσταγκραμ τραγούδια με τίτλο "πάρκινγκ" και "λουκέτα", λέγοντας «θέλω να το αφιερώσω σε δύο φιλαράκια που αφιέρωσα και το μέχρι τέλους αλλά και σ’ έναν άλλον τύπο, πάλι εκεί της παρέας τους», φωτογραφίζοντας προφανώς, τους Παναγιώτη και Γιώργο Αγγελόπουλο και τον Γιώργο Μπαρτζώκα.



Ανήμερα του πρώτου τελικού -όλως τυχαίως προφανώς- ενημέρωσε ότι "η ΚΑΕ Παναθηναϊκός καταθέτει μήνυση για νόθευση εγγράφων, το οποίο είναι κακούργημα, για διαιτητή γυναίκα, η οποία σφυρίζει στην Α1 τα τελευταία χρόνια".



Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε επιστολή στις αρμόδιες αρχές και στην Πολιτεία επισημαίνοντας όλα τα παραπάνω και ζητώντας να μην του επιτραπεί η παρουσία του στο ΣΕΦ στον δεύτερο τελικό. Απάντηση δεν πήραμε.



31/5: Μετά την ήττα στον πρώτο τελικό, οι πρόεδροι του Ολυμπιακού ζήτησαν με δήλωση τους από τα μέλη της ομάδας μας να «εμφανιστούν» στο δεύτερο ματς που ακολουθούσε 48 ώρες μετά. Χωρίς να του πέφτει κανένας λόγος ο προκλητικός Δημήτρης Γιαννακόπουλος βγήκε στο ινσταγκραμ και πυροδότησε για ακόμα μια φορά το κλίμα λέγοντας: «Δεν πα να ζητάτε να εμφανιστούν όλοι την Κυριακή, να ξέρετε θα εμφανιστώ κι εγώ. Κι έχω και τα διαόλια μου»!



Κατά τα άλλα προσπαθείτε όλοι να μας πείσετε ότι ήρθε στο ΣΕΦ να δει μπάσκετ κι όχι να τινάξει το παιχνίδι στον αέρα.



Ενώ σε άλλη ιστορία από το αυτοκίνητο εμφανίζεται να ρωτάει με νόημα: «για το πάρκινγκ του ΣΕΦ καλά πάω από δω;»



1/6: Πριν το δεύτερο τελικό στο ΣΕΦ με ιστορία στο ίνσταγκραμ προανήγγειλε την παρουσία του στο ΣΕΦ, λες και έκλεινε ραντεβού για καυγά, λέγοντας: «Και τώρα θα έρθω και εγώ κάτω, να με βρίζετε 15 χιλιάδες».



Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έστειλε εκ νέου επιστολή στις αρμόδιες αρχές και την Πολιτεία επαναλαμβάνοντας το αίτημα της να μην βρεθεί στο ΣΕΦ για λόγους ασφαλείας, αλλά και πάλι απάντηση δεν πήραμε.



Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ φορώντας μπλουζάκι "ΠΚΠΓ", βάζοντας hastag #λουκέτο και χτυπώντας το στήθος του με μανία είπε: «Κανονικά σήμερα δεν έπρεπε να έρθω. Διότι σε πιθανή νίκη του Παναθηναϊκού, μπάλα είναι μπορεί να κερδίσουμε μπορεί και να χάσουμε, αλλά σε πιθανή νίκη του Παναθηναϊκού θα ασχολούσασταν με αυτούς που επί χρόνια όταν ασχολούμαι εγώ χάνετε και σας παραμυθιάζουν και θα υπήρχε πάρκινγκ 2 και, και, και. Εμένα όμως με λένε Γιαννακόπουλο και με βρίζατε στο Αμπού Ντάμπι με το παιδάκι μου δίπλα. Έρχομαι!».



Πριν την έναρξη του αγώνα και ενώπιον των διαιτητών του ζητήθηκε από ανθρώπους του Ολυμπιακού να μην μπει στο γήπεδο με το συγκεκριμένο μπλουζάκι το οποίο είναι προκλητικό και η απάντησή του ήταν ότι δεν αναφέρεται σε κάποιο σύνθημα αλλά εννοεί Παρασκευή Κυριακή Πάλι Γιορτή! Ενημερώθηκε δε, ότι θα καταγράφονται τα υβριστικά συνθήματα κατά φυσικών προσώπων όπως έχουν ψηφίσει οι ομάδες του ΕΣΑΚΕ (δηλαδή και ο Παναθηναϊκός) και δεν θα γίνει ανεχτή καμία απρεπής συμπεριφορά από τους ανθρώπους των δυο ομάδων που δεν είναι δηλωμένοι στο φύλλο αγώνος αλλά κάθονται δίπλα στους πάγκους!



Στο ΣΕΦ δεν τον πείραξε ΚΑΝΕΙΣ! Μπήκε μέσα σαν τον νταή με 10 άτομα ασφάλεια, κάθισε, και στο πρώτο υβριστικό σύνθημα, για το οποίο η ΚΑΕ Ολυμπιακός προχώρησε άμεσα σε συστάσεις ως όφειλε βάσει κανονισμού, σηκώθηκε, έκανε άσεμνες χειρονομίες προς τον κόσμο και τους προέδρους μας, μπήκε στο παρκέ μαζί με όλη του τη συνοδεία -χωρίς να έχει κανένα δικαίωμα- κι άρχισε να επιτίθεται στους διαιτητές και να δυναμιτίζει την ατμόσφαιρα. Συνέχισε να βρίσκεται σε έξαλλη κατάσταση προκαλώντας την οργή των φιλάθλων κάνοντας συνεχείς χειρονομίες προς τους προέδρους του Ολυμπιακού. Στα νέα υβριστικά συνθήματα που ακολούθησαν τα οποία είναι κατακριτέα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός επανέλαβε τις συστάσεις από τα μεγάφωνα και τότε εκείνος φώναξε και ξαναφώναξε μπροστά σε δεκάδες μάρτυρες την γνωστή αρρωστημένη απειλή για την κόρη του Γιώργου Αγγελόπουλου. Ζήτησε μάλιστα να μεταφερθεί προσωπικά το μήνυμα στον πρόεδρο του Ολυμπιακού.



Λίγα λεπτά μετά έκανε το ίδιο και κάτω από το καλάθι όπου καθόταν και παρά το γεγονός ότι οι διαιτητές είχαν ζητήσει την αποβολή του από το παρκέ για να ξεκινήσει ο αγώνας, ο Γιαννακόπουλος αρνούνταν να αποχωρήσει και συνέχισε να προκαλεί τους φιλάθλους του Ολυμπιακού με μοναδικό στόχο τη δημιουργία επεισοδίων και τη διακοπή του αγώνα. Απέτυχε οικτρά, αφού ο κόσμος του Ολυμπιακού δεν παρασύρθηκε από τις προκλήσεις του και ως το τέλος του αγώνα ήταν άψογος.



Όταν δε, αποχώρησε από το γήπεδο συνέχισε για αρκετή ώρα να προκαλεί με τη συμπεριφορά του κάνοντας παράλληλα ζωντανή αναμετάδοση των γεγονότων (αγαπημένο του χόμπι) από τον προσωπικό του λογαριασμό στο ίνσταγκραμ. Προκαλούσε και αρνούνταν να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις της Εισαγγελέως και των αστυνομικών αρχών, προσπαθούσε παρανόμως να μπει ξανά στο γήπεδο και έλεγε ψέματα ότι οι αστυνομικοί χειροδικούσαν εναντίον του.



Αυτές είναι οι ενέργειες (ΜΟΝΟ τις τελευταίες 45 μέρες) του ανθρώπου, με τον οποίο μας ζητήθηκε να κάτσουμε στο ίδιο τραπέζι και να δεσμευτούμε ηθικά. Δύσκολη έννοια η ηθική και ακόμα πιο δύσκολο είναι να την κάνει κάποιος κτήμα του.



Οι ενέργειες του Γιαννακόπουλου δεν αποτελούν όλες ποινικά αδικήματα, όμως αναδεικνύουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο, το ύφος, την ρητορική του, την αντίληψη του για την νίκη και την ήττα, την ανύπαρκτη υπευθυνότητα και ωριμότητά του και γενικά τον χαρακτήρα και τις προθέσεις του.



ΥΓ. Σε ΟΛΑ τα παραπάνω, η αντίδραση του Ολυμπιακού ήταν μηδενική. Σε αυτή την ιστορία υπάρχει ένας ένοχος. Βρείτε τον και τιμωρείστε τον.



ΥΓ2. Χρειάστηκαν περίπου 2000 λέξεις για να περιγράψουμε λιτά μόνο αυτά που έχει κάνει τις τελευταίες 45 μέρες. Για τα «έργα» της… καριέρας του χρειάζονται τόμοι ολόκληροι».

«Όταν η εικόνα είναι το ίδιο δυνατή με τον ήχο»: Ποστάρισμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός με βίντεο του Γιαννακόπουλου

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός με νέο ποστάρισμα στα social media ανέβασε τέσσερα βίντεο μικρού μήκους με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ειδικότερα, οι «ερυθρόλευκοι» ανέβασαν τέσσερα βίντεο από το Game 2 των τελικών της Stoiximan GBL, όπου η ένταση ανέβηκε κατακόρυφα με την παρουσία του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού AKTOR.

Με τον Ολυμπιακό να έχει προχωρήσει σε σωρεία καταγγελιών εναντίον του, για τα όσα συνέβησαν στο ΣΕΦ.



«Όταν η εικόνα είναι το ίδιο δυνατή με τον ήχο», έγραψαν οι Πειραιώτες ως λεζάντα στο ποστάρισμά τους.

Όταν η εικόνα είναι το ίδιο δυνατή με τον ήχο.#OlympiacosBC pic.twitter.com/kJOiKExYEI — Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) June 3, 2025

«Κανένα πισωγύρισμα»: Γιαννακόπουλος και Αγγελόπουλοι μαζί ή το πρωτάθλημα δεν θα ολοκληρωθεί, διαμηνύει η κυβέρνηση

Στο μεταξύ, το μήνυμα που εκπέμπεται μέχρι αυτή τη στιγμή από την κυβέρνηση είναι ότι είναι αποφασισμένη να το πάει μέχρι τέλους. Αν και οι δυο πλευρές δεν καθίσουν στο τραπέζι το πρωτάθλημα δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί.

Κυβερνητικά στελέχη διευκρίνιζαν στον ΣΚΑΪ ότι δεν είναι στόχος του υπουργείου Αθλητισμού να τιμωρήσει τους προέδρους των δυο ομάδων, ούτε τις δύο ομάδες, γι' αυτό υπάρχουν τα ανάλογα δικαιοδοτικά όργανα, υπάρχει η δικαιοσύνη όπου έχουν καταφύγει άλλωστε και οι δύο πλευρές.

Ωστόσο, η ευθύνη της πολιτείας είναι να διασφαλίσει ότι θα πέσουν οι τόνοι και δεν θα υπάρξουν προβλήματα στη διεξαγωγή των αγώνων, προβλήματα που έχουν προκληθεί από τις αντιδράσεις των δύο παραγόντων, γι' αυτό και η κυβέρνηση θέλει να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι προκειμένου να υπάρξει τουλάχιστον μια ηθική δέσμευση ότι θα ρίξουν τους τόνους εν τοις πράγμασι προκείμενου να μην μεταφερθεί αυτό το κλίμα στους φιλάθλους και στους αγώνες.

Το μήνυμα που στέλνουν διαρκώς τόσο ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης όσο και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης είναι ότι όταν μπαίνει ένας όρος από την πολιτεία προκειμένου να διασφαλιστεί ο νόμος και η τάξη, τότε αυτός θα πρέπει να τηρηθεί προκειμένου η νομιμότητα να ισχύσει παντού.

Στην κυβέρνηση είναι σαφές ότι δεν θέλουν να κάνουν κάποιο βήμα πίσω σε σχέση με αυτό που έχουν πετύχει με τη μείωση της βίας στον ελληνικό αθλητισμό με τα αυστηρά μέτρα που πάρθηκαν για το πρωτάθλημα ποδοσφαίρου θεωρούν ότι έχουν αποφευχθεί πλέον τα έκτροπα, και θέλουν να συνεχίσουν να βαδίζουν στο ίδιο μονοπάτι. Άρα δεν θα διστάσουν να λάβουν τα όποια μέτρα είναι απαραίτητα προκειμένου να μην υπάρξει κανένα πισωγύρισμα.

Πηγή: skai.gr

