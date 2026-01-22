Συνάντηση Πούτιν με Γουίτκοφ και Κούσνερ για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν πραγματοποιεί συνάντηση με τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου Στίβεν Γουίτκοφ και τον επιχειρηματία Τζάρεντ Κούσνερ, οι οποίοι έφτασαν στη Μόσχα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Κρεμλίνο.

Παράλληλα, όπως είχε δηλώσει την προηγούμενη ημέρα ο Βλαντίμιρ Πούτιν, με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές προγραμματίζεται να συζητηθούν τόσο η πρόσκληση της Ρωσίας στο «Συμβούλιο Ειρήνης», όσο και η πιθανή τύχη μέρους των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες από την προηγούμενη αμερικανική κυβέρνηση.

Οι δύο Αμερικανοί ταξίδεψαν από την Ελβετία, όπου συναντήθηκαν αυτή την εβδομάδα με Ουκρανούς αξιωματούχους, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στο Νταβός την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

