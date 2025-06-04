Συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης ο αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος Σκινδήλιας, έπειτα από μήνυση που κατέθεσε εις βάρος του η κόρη του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δέσποινα Γιαννακοπούλου, για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση.

Ο κ. Σκινδήλιας στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του Εισαγγελέα, ωστόσο κατέθεσε μήνυση κατά της Δέσποινας Γιαννακοπούλου για «ψευδής καταμήνυση» και «συκοφαντική δυσφήμηση», αλλά και κατά του Δημήτρη Γιαννακοπούλου για «ηθική αυτουργία» στις προαναφερόμενες πράξεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Δηλώνω με πλήρη επίγνωση και απόλυτη νηφαλιότητα ότι δεν πρόκειται να αποδεχθώ τέτοια μεταχείριση από κανέναν. Ούτε να μείνω σιωπηλή. Όποιοι νομίζουν ότι μπορούν να φωνάζουν το όνομά μου με χυδαιότητα, να με μετατρέπουν σε αντικείμενο διασυρμού και να μην λογοδοτούν, πλανώνται πλάνην οικτρά» είχε αναφέρει η κόρη του ισχυρού άνδρα του «τριφυλλιού» μέσω social media.

Αντίδραση της ΚΑΕ Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός, με ανακοίνωσή του, τοποθετήθηκε σχετικά με το περιστατικό της σύλληψης του Αντιπροέδρου της ΚΑΕ, Γιώργου Σκινδήλια, ξεκαθαρίζοντας πως ουδέποτε κατατέθηκε μήνυση από την πλευρά της ομάδας κατά της Δέσποινας Γιαννακοπούλου. Αντιθέτως, όπως αναφέρεται, ήταν ο ίδιος ο κ. Σκινδήλιας, που αναγκάστηκε να προχωρήσει σε νομικές ενέργειες, έπειτα από ψευδή μήνυση, που υπέβαλε εις βάρος του η Δ. Γιαννακοπούλου, οδηγώντας τον στη σύλληψη και την προσωρινή του κράτηση στο Α.Τ. Κηφισιάς.

Η ανακοίνωση της «ερυθρόλευκης» ΚΑΕ δίνει έμφαση στο γεγονός ότι ο κ. Σκινδήλιας βρισκόταν κλινήρης στο σπίτι του, αναρρώνοντας από χειρουργική επέμβαση, όταν κατατέθηκε η μήνυση εις βάρος του. Παράλληλα, η ΚΑΕ Ολυμπιακός διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα, που την εμπλέκουν σε οποιαδήποτε νομική ενέργεια κατά της κόρης του ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Η ανακοίνωση κλείνει με σαφή και αιχμηρή τοποθέτηση, τονίζοντας ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός και οι πρόεδροί της «ούτε απειλούν παιδιά, ούτε τα βάζουν να κάνουν ψευδείς μηνύσεις».

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

Το άρθρο που είδε το φως της δημοσιότητας στη γνωστή στρατευμένη ιστοσελίδα είναι απολύτως ψευδές.

Οι Πρόεδροι της ομάδας δεν έχουν υποβάλει μήνυση κατά της Δ. Γιαννακοπούλου. Μήνυση αναγκάστηκε να υποβάλει ο Αντιπρόεδρος της ΚΑΕ Ολυμπιακός, κ. Γεώργιος Σκινδήλιας, όταν, χθες τα μεσάνυχτα συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Α.Τ. Κηφισιάς κατόπιν ψευδούς μηνύσεως που η Δ. Γιαννακοπούλου είχε υποβάλει εναντίον του στις 20:30 της ίδιας ημέρας.

Ήταν ευρέως γνωστό ότι κ. Σκινδήλιας ήταν κλινήρης στο σπίτι του, αναρρώνοντας από χειρουργική επέμβαση στην οποία είχε υποβληθεί το πρωί της ίδιας ημέρας. Αυτήν τη στιγμή επέλεξε η «νεαρή κοπέλα» για να κάνει τη μήνυσή της εναντίον του, απαιτώντας, μάλιστα, να τηρηθεί η αυτόφωρη διαδικασία.

Αυτά προς αποκατάσταση της αλήθειας. Η ΚΑΕ Ολυμπιακός και οι Πρόεδροί της ούτε απειλούν παιδιά με τέλεση γενετήσιων πράξεων, ούτε τα βάζουν να κάνουν ψευδείς μηνύσεις.

