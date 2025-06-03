Ρεάλ: Έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης κόντρα στη Μπασκόνια του Ρογκαβόπουλου

Έκανε το πρώτο βήμα προς την πρόκριση στα ημιτελικά του ισπανικού πρωταθλήματος η Ρεάλ Μαδρίτης!
Παρότι αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες στην εντός έδρας αναμέτρησή της με τη μαχητική Μπασκόνια, η «βασίλισσα» πήρε τη νίκη με 82-76, κάνοντας το 1-0 στη σειρά η οποία θα κριθεί στις τρεις νίκες.
Ντέρμπι καθ' όλη τη διάρκειά της η αναμέτρηση, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 24-17 στη δεύτερη περίοδο, αλλά με τη Ρεάλ να αντιδρά άμεσα και να πηγαίνει στα αποδυτήρια ούσα στο -1 (37-38). Κυρίαρχοι στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα του Τσους Ματέο, «τρέχοντας» επί μέρους σκορ 22-13 και ξεφεύγοντας με 59-51, ενώ πήρε και την πρώτη διψήφια υπέρ της διαφορά (62-51), πριν πανηγυρίσει τελικά τη νίκη με 82-76.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ταβάρες, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με double-double (16π, 13 ριμπ), έχοντας για άξιους συμπαραστάτες Αμπάλδε (14π), Καμπάτσο (12π) και Χεζόνια (10π, 7 ριμπ). Από την άλλη, για την Μπασκόνια, ο Ρογκαβόπουλος είχε 7 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 18:24 λεπτά συμμετοχής, ενώ πρώτος της σκόρερ ήταν ο Χάουαρντ, με 17 πόντους.
Η επόμενη συνάντηση των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 6/6 (22:15).
Τα δεκάλεπτα: 15-14, 37-38, 59-51, 82-76
- Πόλεμος ανακοινώσεων: Γιαννακόπουλος: «Θα είμαι παρών στη συνάντηση» - «Υπάρχει ένας ένοχος», λένε οι Αγγελόπουλοι
- ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Υπάρχει ένας ένοχος, βρείτε τον και τιμωρείστε τον» - Ανακοίνωση 2000 λέξεων για Γιαννακόπουλο
- Γιαννακόπουλος: Μη παρουσία στη συνάντηση συνιστά ξεκάθαρη πρόθεση διακοπής του πρωταθλήματος και επανάληψη του 2019
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.