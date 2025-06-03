Ρεάλ: Έκανε το πρώτο βήμα πρόκρισης κόντρα στη Μπασκόνια του Ρογκαβόπουλου

Έκανε το πρώτο βήμα προς την πρόκριση στα ημιτελικά του ισπανικού πρωταθλήματος η Ρεάλ Μαδρίτης!



Παρότι αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες στην εντός έδρας αναμέτρησή της με τη μαχητική Μπασκόνια, η «βασίλισσα» πήρε τη νίκη με 82-76, κάνοντας το 1-0 στη σειρά η οποία θα κριθεί στις τρεις νίκες.

Ντέρμπι καθ' όλη τη διάρκειά της η αναμέτρηση, με τους φιλοξενούμενους να προηγούνται με 24-17 στη δεύτερη περίοδο, αλλά με τη Ρεάλ να αντιδρά άμεσα και να πηγαίνει στα αποδυτήρια ούσα στο -1 (37-38). Κυρίαρχοι στο τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα του Τσους Ματέο, «τρέχοντας» επί μέρους σκορ 22-13 και ξεφεύγοντας με 59-51, ενώ πήρε και την πρώτη διψήφια υπέρ της διαφορά (62-51), πριν πανηγυρίσει τελικά τη νίκη με 82-76.



Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Ταβάρες, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με double-double (16π, 13 ριμπ), έχοντας για άξιους συμπαραστάτες Αμπάλδε (14π), Καμπάτσο (12π) και Χεζόνια (10π, 7 ριμπ). Από την άλλη, για την Μπασκόνια, ο Ρογκαβόπουλος είχε 7 πόντους και 3 ριμπάουντ σε 18:24 λεπτά συμμετοχής, ενώ πρώτος της σκόρερ ήταν ο Χάουαρντ, με 17 πόντους.



Η επόμενη συνάντηση των δύο ομάδων είναι προγραμματισμένη για την Παρασκευή 6/6 (22:15).



Τα δεκάλεπτα: 15-14, 37-38, 59-51, 82-76

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.