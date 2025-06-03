Όλα δείχνουν πως το «λουκέτο» στο πρωτάθλημα είναι αναπόφευκτο και πως οι τελικοί της Stoiximan Basket League δεν θα ολοκληρωθούν.

Σε αντίθεση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, ο οποίος σύμφωνα με όσα είπε ο Γιάννης Βρούτσης, δέχτηκε να ανταποκριθεί στο κάλεσμα του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού για το μεσημέρι της Τετάρτης (17:00), η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός δεν δείχνει την ίδια διάθεση μεταστροφής.

Όπως μετέδωσε ο Νίκος Ζέρβας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος δεν δείχνουν, τουλάχιστον για την ώρα, καμία πρόθεση να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Όπως είχαν ξεκαθαρίσει οι ιδιοκτήτες της ΠΑΕ από χθες, δεν έχουν καμία διάθεση να συζητήσουν «… με τον καταζητούμενο ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, που απείλησε να βιάσει ένα ανήλικο παιδί μπροστά στα μάτια του πατέρα του» και η μόνη τους συνάντηση θα είναι στις δικαστικές αίθουσες.

Εφόσον οι αδερφοί Αγγελόπουλοι εμείνουν στη στάση τους μέχρι και την Τετάρτη το μεσημέρι, τότε-όπως έκανε ξεκάθαρο η κυβέρνηση-το πρωτάθλημα δεν θα ολοκληρωθεί και οι εναπομείναντες τελικοί δεν θα διεξαχθούν… ποτέ!

Παναθηναϊκός: «Δεσμευόμαστε για την απολύτως ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και άριστη φιλοξενία του Ολυμπιακού»

Την απολύτως ομαλή διεξαγωγή του αγώνα αλλά και την άριστη φιλοξενία του Ολυμπιακού εγγυάται η ΚΑΕ Παναθηναϊκός με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε.

Οι πράσινοι επισημαίνουν ότι επιθυμία τους είναι η ολοκλήρωση της σειράς των τελικών στο γήπεδο και το μόνο που θέτουν ως «αυτονόητο» αίτημα από τον υπουργό είναι μία δικαία διαιτησία.

«Μοναδικό μας αυτονόητο αίτημα προς την Κυβέρνηση και τον Υπουργό κ. Βρούτση αποτελεί η διασφάλιση της ίσης αντιμετώπισης των αθλητών μας και η τήρηση της νομιμότητας εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Να ανταποκριθούν όλοι άριστα στο επίπεδο που υπηρετούν άλλως να γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν τις νόμιμες συνέπειες των πράξεων και παραλείψεών τους. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο», αναφέρει μεταξύ άλλων η σχετική ανακοίνωση της πράσινης ΚΑΕ.

Αναλυτικά αναφέρει η πράσινη ΚΑΕ

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR εκφράζει για μία ακόμη φορά την αυτονόητη επιθυμία της για την ολοκλήρωση της τελικής φάσης του πρωταθλήματος μέσα στο γήπεδο με τον υπέροχο κόσμο της.

Σεβόμαστε και εκτιμούμε απόλυτα την προσπάθεια, αλλά και τις προθέσεις της Κυβέρνησης και προσωπικά του Υπουργού κ. Βρούτση.

Μαζί με όλους μας τους φιλάθλους, σας κοιτάζουμε στα μάτια και δεσμευόμαστε δημόσια για την απολύτως ομαλή διεξαγωγή του αγώνα. Η άριστη φιλοξενία όλων των ομάδων στο «σπίτι» μας, το ΟΑΚΑ, είναι ένα αδιαπραγμάτευτο δεδομένο, το οποίο θα συνεχίσει να ισχύει. Δεν θέτουμε εν κινδύνω τα όσα με κόπο καταφέραμε, ώστε να αναγνωρίζεται πανευρωπαϊκά πλέον η έδρα μας ως πρότυπο.

Μοναδικό μας αυτονόητο αίτημα προς την Κυβέρνηση και τον Υπουργό κ. Βρούτση αποτελεί η διασφάλιση της ίσης αντιμετώπισης των αθλητών μας και η τήρηση της νομιμότητας εντός των τεσσάρων γραμμών του γηπέδου. Να ανταποκριθούν όλοι άριστα στο επίπεδο που υπηρετούν άλλως να γνωρίζουν ότι θα αντιμετωπίσουν τις νόμιμες συνέπειες των πράξεων και παραλείψεών τους. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Και ο καλύτερος να κερδίσει.

Βρούτσης στον ΣΚΑΪ 100.3: «Αποφασισμένη η Πολιτεία να αντιμετωπίσει κάθε φαινόμενο τοξικότητας»

«Η πολιτεία είναι αποφασισμένη να αντιμετωπίσει κάθε απαράδεκτο φαινόμενο τοξικότητας», δήλωσε στον ΣΚΑΪ ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, για τα επεισόδια της Κυριακής στο ΣΕΦ.

«Είναι ανάγκη να βρεθεί λύση και να πάμε στη λήξη του πρωταθλήματος», τόνισε, ξεκαθαρίζοντας ότι εάν οι ιδιοκτήτες των δυο ΚΑΕ δεν πάνε στην αυριανή συνάντηση μέχρι τις 3 μετά το μεσημέρι, τότε κατεβαίνουν οι διακόπτες και το πρωτάθλημα σταματάει.

Ο υπουργός επιβεβαίωσε για την πρόθεση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να παραστεί στην αυριανή συνάντηση σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε από την ΚΑΕ Παναθηναϊκός. Για τους ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, ανέφερε ότι αναμένει απάντηση.

Ερωτηθείς γιατί ο αγώνας των δύο ομάδων δεν γίνεται κεκλεισμένων των θυρών, ο κ. Βρούτσης ανέφερε ότι «η Πολιτεία αποφάσισε ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα ισχυρό σοκ να καταλάβουν όλοι ότι τρεις αγωνιστικές Πριν τη λήξη του πρωταθλήματος, δεν μπορεί κάποιοι να ρίχνουν δηλητήριο σε ένα άθλημα που όλοι αγαπούν».

«Σήμερα κάνουμε μία κίνηση καλής θέλησης. Θέλουμε μέσα από μία κοινή δήλωση ηθικής δέσμευσης, κοιτώντας τα κανάλια οι ιδιοκτήτες των δύο μεγαλύτερων μπασκετικών ομάδων της χώρας μας και της Ευρώπης, να δηλώσουν ότι θα διεξαχθεί το πρωτάθλημα χωρίς τοξικότητα», ανέφερε ο κ. Βρούτσης.

Σχετικά με τον 2ο τελικό της Κυριακής, ο υπουργός ανέφερε ότι η αστυνομία ήδη ελέγχει το υλικό από τις κάμερες και θα υπάρξει αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της εβδομάδας.

Επεσήμανε επίσης ότι υπάρχει ήδη στη Βουλή νομοθετική πρωτοβουλία, στην οποία περιλαμβάνονται και διατάξεις για την αθλητική βία και σε αυτές θα γίνει προσπάθεια να υπάρξει εξειδίκευση που θα προβλέπει κυρώσεις σε περίπτωση ανάλογων συμπεριφορών από την πλευρά παραγόντων.

«Έχω ήδη νομοθετική πρωτοβουλία στη Βουλή αυτή τη στιγμή, ένα νομοσχέδιο, στο οποίο υπάρχουν και διατάξεις για την αθλητική βία και εκεί βεβαίως θα εξειδικεύσουμε να δούμε πώς μπορούμε χειρουργικά να βρούμε κάτι που να έρχεται συμπληρωματικά στην υφιστάμενη νομοθεσία. Βεβαίως με την νομοθετική πρωτοβουλία που έχω είμαστε έτοιμοι, αν και εφόσον εντοπιστεί σημείο μέσα από το οποίο μπορούμε να δούμε κάτι καινούργιο που να ξεπερνάει τα όρια ευθύνης του αθλητικού εισαγγελέα, βεβαίως θα το βάλουμε στο νόμο, για να διασφαλίσουμε περισσότερο την ασφάλεια και την τάξη στα γήπεδα».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.