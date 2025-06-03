Την απόφαση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου να δώσει –τελικά- το παρών στο κοινό ραντεβού με τους αδελφούς Αγγελόπουλους και τον Γιάννη Βρούτση αύριο Τετάρτη στις 15:00 αποκάλυψε ο ίδιος ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού στη συνέντευξή που παραχώρησε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Όπως είπε στους Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο στην εκπομπή «Πρεσάρισμα», εκπρόσωπος της ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε επικοινωνία μαζί του στην οποία τον ενημέρωσε ότι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος άλλαξε άποψη και τελικά αποφάσισε να αποδεχθεί την πρόσκληση και να παρευρεθεί στη συνάντηση.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Γιάννης Βρούτσης στη συνέντευξή του:

«Αντιμετωπίζουμε ένα φαινόμενο που αφορά παράγοντες. Η δικαιοσύνη έχει πιο αργά αντανακλαστικά, η πολιτεία έχει άμεσα. Εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω, εκτός από τις ανακοινώσεις που γίνονται σε επίπεδο διαδικτύου, έχω μόνο μία επικοινωνία. Ο κ. Γιαννακόπουλος θα έρθει στο ραντεβού, άρα έχουμε μια πρώτη θετική ανταπόκριση στο τηλέφωνό μου, που δηλώνει ότι θέλει να έρθει. Εύχομαι και πιστεύω αυτό να ισχύει μέχρι τέλους. Το τηλεφώνημα ήταν από την ΚΑΕ. Κάνω έκκληση και στα αδέρφια Αγγελόπουλους. Η συνάντηση δεν αφορά τις προσωπικές τους διαφορές, εδώ θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε ένα ποιοτικό πρωτάθλημα μέχρι τέλους. Να ευχαριστηθούν οι φίλαθλοι τις ομάδες τους, που θα μας εκπροσωπήσουν στην Ευρώπη. Περιμένω να έρθουν στο τραπέζι, τους υπόσχομαι ότι δεν θα γίνει τίποτα. Δεν θα συζητήσουμε καμία προσωπική διαφορά, αλλά θα πούμε ότι πάμε να τελειώσουμε το πρωτάθλημα με ευπρέπεια».

Βρούτσης: «Δεν θέλουμε να λύσουμε τις διαφορές τους, αλλά να τελειώσει το πρωτάθλημα με ευπρέπεια»

Ο αναπληρωτής υπουργός Αλητισμού ξεκαθάρισε πως δεν θα δεχτεί μεμονωμένα ραντεβού και πως αν δεν είναι και οι αδερφοί Αγγελόπουλοι παρόντες, προκειμένου οι δύο πλευρές να λάβουν ρητές δεσμεύσεις, το πρωτάθλημα δεν θα ολοκληρωθεί.

Παράλληλα αναφέρθηκε στα νέα μέτρα που ετοιμάζονται για την αντιμετώπιση παραβατικών συμπεριφορών, αλλά και στην απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθούν οι υποτροπές στις ποινές που επιβάλλονται στις ομάδες για καπνογόνα.

Αναλυτικά, ο κ. Βρούτσης ανέφερε:

- για την πρόσκληση στους ιδιοκτήτες των ΚΑΕ σε ραντεβού:

«Η κυβέρνηση πριν 1,5 χρόνια σε μια πολύ πιο δύσκολη κατάσταση πήρε μια μοναδική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση της αθλητικής βίας. Είδατε ότι είναι η πρώτη φορά που αθλητικός νόμος έχει θετικό αποτύπωμα. Η κυβέρνηση έδειξε ότι έχει θάρρος, τόλμη και αποφασιστικότητα. Στις κερκίδες του ΣΕΦ δεν έπεσε καρφίτσα, ούτε κροτίδα, ούτε αντικείμενο. Ενώ βλέπουμε μια αντιμετώπιση από τους θεατές με θετικό τρόπο και συμμόρφωση στο νόμο, είδαμε κάτι αδιανόητο μέσα στο τερέν. Είναι μια εικόνα αποκρουστική και επικίνδυνη να παρασύρει τους φιλάθλους σε έκνομες συμπεριφορές. Πήραμε την πρωτοβουλία να αναβάλουμε τον αγώνα της Τετάρτης, στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα να έρθουν οι ιδιοκτήτες δύο κορυφαίων ευρωπαϊκών ομάδων, που μας κάνουν περήφανους, που γεμίζουν τα γήπεδά τους, και ζητάμε να έρθουν, όχι να λύσουν τις διαφορές τους. Αυτές θα λυθούν στα δικαστήρια. Εκεί θα δώσουμε τα χέρια και θα βγούμε με ένα μήνυμα ενότητας κατά της τοξικότητας, ώστε να εξελιχθεί το πρωτάθλημα φυσιολογικά, οι ίδιοι να αυτοπεριοριστούν, με καμία δήλωση, μέχρι να τελειώσει το πρωτάθλημα. Είναι άδικο για τις ομάδες και τους φιλάθλους, αλλά πρέπει να περιφρουρήσουμε το άθλημα. Τους περιμένω αύριο στις 15:00».

- για την επικοινωνία με την ΚΑΕ Παναθηναϊκός:

- για το αν θα δεχόταν μεμονωμένα τους ιδιοκτήτες στο γραφείο του:

«Το ραντεβού δεν μπορεί να γίνει εξατομικευμένα. Το ξεκαθάρισα και χθες. Δεν θα έχει νόημα. Ο σκοπός για τον οποίο θα συναντηθούμε είναι υπέρτερος όλων. Να πέσουν οι τόνοι, είναι κάτι που το θέλουν όλοι. Γιατί να χάσουμε αυτή την ομορφιά; Είμαστε οι πρώτοι της Ευρώπης, είμαστε η τιμή του ελληνικού μπάσκετ και γινόμαστε ρεζίλι διεθνών. ΑΕΚ και ΠΑΟΚ έρχονται από πίσω. Δικαιολογείται η ένταση, αλλά σε όλα υπάρχουν κόκκινες γραμμές».

- για το αν θα είναι παρόντες ΕΟΚ και ΕΣΑΚΕ στη συνάντηση:

«Έχουν διακριτούς ρόλους, η πολιτεία σε αυτή την περίπτωση αποφάσισε να πάει μόνη της. Αν ανοίξουμε τον διάλογο ποιος φταίει και τι… Εστιάζουμε στους δύο ιδιοκτήτες. Τις διαφορές τους ας τις λύσουν στα δικαστήρια, εμείς θέλουμε να στείλουμε ένα μήνυμα κατά της τοξικότητας. Συμφέρει όλες τις πλευρές αυτό. Με τον κ. Λιόλιο συνεργαζόμαστε πολύ καλά, τον τιμώ και τον γνωρίζω. Όμως τώρα ως πολιτεία κάνουμε κάτι που δεν μπορεί να κάνει ούτε η ΕΟΚ ούτε η Basket League. Έχουμε έναν στόχο και μόνο, να ρίξουμε την τοξικότητα και να ολοκληρωθεί ομαλά το πρωτάθλημα».

- για το αν θα υπάρχει νομοθετική παρέμβαση για τέτοιες συμπεριφορές:

«Ετοιμάζουμε νομοσχέδιο που ακουμπάει τον πυρήνα. Παρουσιάσαμε τη μεγαλύτερη οργανωτική μεταρρύθμιση στον αθλητισμό, κάτι που δεν υπάρχει στην Ευρώπη. Ερχόμαστε να παρέμβουμε με άλλες διατάξεις. Έχουμε κλείσει όλο το πακέτο της αντιμετώπισης της βίας, αλλά τώρα μιλάμε για παράγοντες, όχι για βία φιλάθλων. Εδώ υπάρχουν θεσμοθετημένα όργανα και νόμος. Υπάρχει σκέψη για κάτι, επεξεργαζόμαστε κάτι εξατομικευμένο, θα δούμε πώς μπορεί να κουμπώσει σε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχουν για όλα τα πράγματα νόμοι που θα μπουν στη λεπτομέρεια της… λεπτομέρειας. Η βία που είναι το σημαντικό, το μεγάλο, η αθλητική βία, αντιμετωπίστηκε στον πυρήνα και νιώθουμε έναν βαθμό ικανοποίησης που υπήρξε νόμος που έβαλε τα πράγματα στη θέση τους μετά από χρόνια. Ήρθε στο γραφείο μου η Σουηδία και πήρε το μοντέλο της Ελλάδας για να το υιοθετήσουν».

- για το αν άργησε η πολιτεία να παρέμβει με τόση τοξικότητα:

«Η προσωπική διαφορά σε επίπεδο παραγόντων φαίνεται πολύ καιρό τώρα, αλλά δεν μπορούμε να αμαυρώσουμε όλο το υπόλοιπο πρωτάθλημα. Έχουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα μεταξύ δύο ιδιοκτητών, είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα προβλήματα βίας. Εύχομαι και πιστεύω να βρεθούμε στο τραπέζι. Και οι δύο αν έρθουν ξέρουν τον λόγο, δεν θα ανοίξουμε καμία κουβέντα για τις διαφορές τους. Δεν θα έρθουν για αυτό, αλλά για να βγουν έξω, με μια κοινή δήλωση, δεσμευόμενοι ηθικά στους φιλάθλους ότι θα τελειώσουμε το πρωτάθλημα χωρίς τοξικότητα και με κόσμια συμπεριφορά. Κάνω έκκληση να παρευρεθούν αύριο στις 15:00. Αν δεν είναι, το πρωτάθλημα θα τελειώσει ακριβώς εκεί. Δεν κάνουμε καμία εξίσωση. Δεν είναι τραπέζι για να λύσουμε τις διαφορές μας. Ο υφυπουργός Αθλητισμού είναι θεσμός, όταν σε καλεί πρέπει να πας. Θέλουμε να ενώσουμε τις δυνάμεις μας σε μια κατεύθυνση που πιστεύουμε όλοι θέλουν. Είναι μια συνάντηση για το μπάσκετ και τις αξίες του».

- για τις αυστηρές ποινές παρότι υπάρχει εξομάλυνση:

«Είναι μέσα στο νόμο που είναι στον προθάλαμο της Βουλής. Υπάρχει τελείως διαφορετική εικόνα πλέον στις κερκίδες, ο νόμος πέτυχε. Βάλαμε τις πιο σύγχρονες κάμερες της Ευρώπης, το ηλεκτρονικό εισιτήριο και αυτό είναι επιτυχία. Ένας πετυχημένος νόμος δεν καταργείται, αλλά μπορεί να γίνει πιο ορθολογικός. Η πρώτη κίνηση είναι να καταργήσουμε την πολλαπλότητα των υποτροπών για τα καπνογόνα στις κερκίδες κλπ. Καταργούμε τις υποτροπές. Οι κυρώσεις δια μέσου των υποτροπών ήταν πάρα πολύ σκληρές, όχι άδικες όμως. Το κλείσιμο του γηπέδου μια φορά αρκεί. Θα καταργήσουμε και τη ρήτρα παραβατικότητας. Άρα εξορθολογίζουμε το σύστημα και περιφρουρούμε το νόμο που πέτυχε. Έναν νόμο που ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα, κάτι που τον ισχυροποιεί».

Ολυμπιακός για Γιαννακόπουλο: «Αναρωτιόμαστε: τα έχει δει αυτά η Πολιτεία και οι αρμόδιες Αρχές;»

Καμία διάθεση να καθίσει στο ίδιο τραπέζι με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο δεν έχει η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Οι Πειραιώτες όχι απλώς δεν προτίθενται να παρευρεθούν στη συνάντηση που τους κάλεσε ο υφυπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, αλλά επιμένουν να καλούν τις αρχές να συλλάβουν τον ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός.

Με ανάρτησή της, νωρίς το πρωί της Τρίτης, η ΚΑΕ Ολυμπιακός αναδημοσιεύει κάποια από τα stories που έκανε μέσα από τα αποδυτήρια του ΣΕΦ ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στα οποία καλεί να τον συλλάβουν και τα βάζει με τις αρχές και τους αδερφούς Παναγιώτη και Γιώργου Αγγελόπουλο. «Αναρωτιόμαστε: τα έχει δει αυτά η Πολιτεία και οι αρμόδιες Αρχές;», σχολιάζει και διερωτάται η ΚΑΕ Ολυμπιακός.

