Οι ισχυροί άνδρες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος, είναι διατεθειμένοι να καθίσουν στο τραπέζι με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, μετά το κάλεσμα για να βρεθεί τρόπος να συνεχιστούν οι τελικοί της Stoiximan GBL και να υπάρξουν εγγυήσεις για την ομαλή διεξαγωγή τους, μετά τα περιστατικά της Κυριακής στο ΣΕΦ.

Τα αδέρφια Αγγελόπουλοι είχαν ξεκαθαρίσει πως η άρνησή τους αφορούσε την παρουσία στο ίδιο τραπέζι με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο κι όχι στη συνάντηση με τον κ.Βρούτση. Συνεπώς, μετά και τη δήλωση του τελευταίου πως δεν χρειάζεται να υπάρξει ταυτόχρονη παρουσία των ισχυρών ανδρών Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού, οι ιδιοκτήτες των «ερυθρόλευκων» τονίζουν τη δική τους διάθεση να βρεθούν στο γραφείο του Υπουργού.

Παράλληλα, αναφορικά με δημοσίευμα που κυκλοφόρησε, οι Αγγελόπουλοι θέλησαν να διαψεύσουν κατηγορηματικά πως έχουν καταθέσει μήνυση εις βάρος της Δέσποινας Γιαννακοπούλου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.