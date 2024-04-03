Έκπληκτος με τη συνομιλία που είχε με τον Τρίσταν Βούκσεβιτς, στο περιθώριο του αγώνα των Μπακς με τους Γουίζαρντς, ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.



Ο Έλληνας σούπερ σταρ, ο οποίος τα ξημερώματα έφτασε στο 10ο triple-double τη φετινή σεζόν στην ήττα του Μιλγουόκι στην Ουάσινγκτον, αποκάλυψε πως ο Σέρβος ρούκι τον ενημέρωσε πως διαθέτει ελληνικό διαβατήριο και εξέφρασε την επιθυμία να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας!



Ο 21χρονος πάουερ φόργουορντ/σέντερ , ο οποίος είναι γιος του Ντούσαν Βούκσεβιτς που μεταξύ άλλων είχε παίξει και στον Ολυμπιακό, έχει αρχίσει σιγά-σιγά να βρίσκει τα πατήματά του στο NBA και τα ξημερώματα σκόραρε 14 πόντους, μετά τη μεταγραφή του στους Γουίζαρντς στα μέσα του προηγούμενου μήνα.



«Βγήκε και μου είπε ότι είναι Έλληνας. Ήμουν κάπως έκπληκτος που μου μιλούσε ελληνικά. Σκέφτεται να ενταχθεί στην Εθνική ομάδα. Θα ήταν μια πολύ καλή προσθήκη για εμάς. Έπαιξε σκληρά απόψε. Ένας παίκτης που μπορεί να σουτάρει τρίποντα. Είχε μεγάλη εμπειρία, νομίζω έπαιξε λίγο στην Ελλάδα και μετά στην Παρτιζάν. Ένας παίκτης που σίγουρα μπορεί να βοηθήσει τους Γουίζαρντς και σίγουρα να βοηθήσει και την Εθνική», ανέφερε ο Γιάννης.



