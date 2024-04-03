Παναθηναϊκός: Γιατί οι αριθμοί «βάφουν» πράσινο το ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ σήμερα (4/3, 21:00) για την 3η αγωνιστική της Super League για έναν ακόμα “τελικό” για το τριφύλλι, αφού δεν μπορεί πλέον να διευρυνθεί η διαφορά άλλο από την 1η θέση. Στο ντέρμπι κορυφής λοιπόν, πάμε να δούμε τον Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ στα play offs.

Περισσότερα στο paopantou.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.