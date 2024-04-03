Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: Γιατί οι αριθμοί «βάφουν» πράσινο το ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ για την 3η αγωνιστική της Super League, με μοναδικό σκοπό την νίκη που θα τον κρατήσει σε τροχιά πρωταθλήματος

Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ σήμερα (4/3, 21:00) για την 3η αγωνιστική της Super League για έναν ακόμα “τελικό” για το τριφύλλι, αφού δεν μπορεί πλέον να διευρυνθεί η διαφορά άλλο από την 1η θέση. Στο ντέρμπι κορυφής λοιπόν, πάμε να δούμε τον Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ στα play offs.

