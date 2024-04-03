Παναθηναϊκός: Γιατί οι αριθμοί «βάφουν» πράσινο το ντέρμπι

Ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει την ΑΕΚ σήμερα (4/3, 21:00) για την 3η αγωνιστική της Super League για έναν ακόμα “τελικό” για το τριφύλλι, αφού δεν μπορεί πλέον να διευρυνθεί η διαφορά άλλο από την 1η θέση. Στο ντέρμπι κορυφής λοιπόν, πάμε να δούμε τον Παναθηναϊκό με την ΑΕΚ στα play offs.
