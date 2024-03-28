Βόμβα Ναν: «Δεν είμαι σίγουρος αν θέλω να επιστρέψω στο NBA»

Ο Κέντρικ Ναν παρέθεσε μία συνέντευξη στο “Amerikanos24” και μίλησε για την πορεία του στο μπάσκετ, τον Σλούκα, την Ελλάδα αλλά και τις πιθανότητες να μείνει στον Παναθηναϊκό.

Ο Κέντρικ Ναν στη συνέντευξη που έδωσε, ρωτήθηκε μεταξύ άλλων ποιες είναι οι πιθανότητες να μείνει πλέον στον Παναθηναϊκό, αφού είναι ξεκάθαρο πως από τους οπαδούς μέχρι τον πρόεδρο της ομάδα λαμβάνει μηνύματα αγάπης και παραμονής στους πράσινους.

