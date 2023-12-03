Μεγάλη ένταση και διακοπή στην αναμέτρηση Βόλος-Ολυμπιακός στο «Πανθεσσαλικό».



Στο 94ο λεπτό, με το σκορ στο 2-2 και λίγο μετά την ακύρωση του γκολ του Ελ Κααμπί για οφσάιντ, άρχισαν επεισόδια μεταξύ οπαδών του Ολυμπιακού και της αστυνομίας, η οποία έκανε και ρίψη δακρυγόνων.

Η κερκίδα των φιλοξενούμενων άδειασε, ενώ εξαγριωμένοι οπαδοί έσπασαν καθίσματα, κινήθηκαν προς το VAR και απειλήθηκε εισβολή στον αγωνιστικό χώρο.



Από τη χρήση χημικών που έκαναν οι αρχές οι παίκτες των δύο ομάδων έφυγαν τρέχοντας για τα αποδυτήρια και καλύπτοντας μύτη και στόμα.

Oι δυνάμεις των ΜΑΤ προχώρησαν σε εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αποπνικτική ατμόσφαιρα στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, με τους ποδοσφαιριστές των δύο ομάδων να προσπαθούν να καλύψουν το πρόσωπό τους με φανέλες και προτού αποχωρήσουν τρέχοντας προς τα αποδυτήρια.

Ανάμεσά τους και ο Ιβάν Κόστιτς, με τον τερματοφύλακα του Βόλου να αποχωρεί υποβασταζόμενος από τον γιατρό της ομάδας, αλλά και κάποιους συμπαίκτες του, αφού ο 28χρονος Σέρβος αντιμετώπισε προβλήματα όρασης λόγω της χρήσης δακρυγόνων.

Το σκηνικό ωστόσο μεταφέρθηκε και στα πέριξ του Πανθεσσαλικού με τους οπαδούς των «ερυθρολεύκων» να αποχωρούν και να κινούνται γρήγορα γύρω από αυτό προκειμένου να αποφύγουν την αποπνικτική ατμόσφαιρα.



Βάσει κανονισμού, δίνεται περιθώριο μιας ώρας για να αρχίσει ξανά το παιχνίδι.

