Πογέτ: «Ευκαιρία ζωής να αντιμετωπίσουμε την Πορτογαλία του Ρονάλντο»

Τους αντιπάλους της στην τελική φάση του Euro 2024 έμαθε η Εθνική Ελλάδας, εφόσον προκριθεί από τα playoffs, αφού θα βρεθεί στον 6ο όμιλο με τις Πορτογαλία, Τουρκία και Τσεχία.



Η ΕΠΟ δημοσίευσε στην επίσημη ιστοσελίδα της το σχόλιο του ομοσπονδιακού μας προπονητή, Γκουστάβο Πογέτ, για την κλήρωση των ομίλων, τονίζοντας, μεταξύ άλλων, ευκαιρία ζωής να αντιμετωπίσουν οι παίκτες του την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Αναλυτικά, τα όσα ανέφερε ο Γκουστάβο Πογέτ:

«Αν ήταν ήδη υψίστης σημασίας η πρόκριση μας, μετά τη χτεσινή κλήρωση και ξέροντας τον πιθανό όμιλο στον οποίο θα συμμετάσχουμε, την καθιστά ακόμα σπουδαιότερη. Η δυνατότητα να κάνουμε πρεμιέρα σε ένα ντέρμπι απέναντι στην Τουρκία, η ευκαιρία ζωής να αντιμετωπίσουμε την Πορτογαλία και τον Κριστιάνο Ρονάλντο και η μέτρηση των δυνάμεών μας ενάντια στην Τσεχία, αυξάνει την επιθυμία μας να πάμε στο EURO.Αλλά φυσικά έχουμε μεγάλο σεβασμό και οφείλουμε να συγκεντρωθούμε στους δύσκολους αγώνες των play offs, αρχής γενομένης από τον κρίσιμο αγώνα με το Καζακστάν στην έδρας μας στις 21 Μαρτίου.Αυτό το παιχνίδι είναι το πιο σημαντικό και είμαι σίγουρος ότι θα παίξουμε σε ένα γεμάτο στάδιο, στο οποίο όλοι όσοι συμμετάσχουν θα είναι ενθουσιασμένοι. Οπότε πρέπει να προετοιμαστούμε όλοι μας με τον καλύτερο δυνατόν τρόπο.Είναι σημαντικό να τονίσω ότι θα αποτελεί μεγάλη τιμή και σπουδαίο επίτευγμα αν καταφέρουμε να προκριθούμε από τα play offs του Μαρτίου στην τελική φάση του EURO 2024».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.