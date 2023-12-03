Νικολογιάννης: «Πρέπει να βάλει ένα γρήγορο γκολ ο Παναθηναϊκός - 11αδα ο Χουάνκαρ»

Ένα γρήγορο τέρμα πρέπει να αναζητήσει σήμερα ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι του με τον ΟΦΗ επεσήμανε ο Τάσος Νικολογιάννης αναλύοντας στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 τα δεδομένα με τα οποία οι πράσινοι οδεύουν στο ματς. Ο ρεπόρτερ των πράσινων ανέφερε τους κινδύνους που κρύβει η αναμέτρηση, κάνοντας μια αναφορά στα τελευταία ματς και την κακή παράδοση που υπάρχει στα εντός έδρας ματς με τους Κρητικούς στη Λεωφόρο.



«Έχει αποδείξει στα μεγάλα ματς ο ΟΦΗ πως κάνει ζημιές. Θέλει προσοχή. Το ξέρουν αυτό στον Παναθηναϊκό», ανέφερε ο Τάσος Νικολογιάννης τονίζοντας στη συνέχεια ότι οι Κρητικοί είναι μια ομάδα που εάν μένει στο ματς τότε είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Σχετικά με την 11άδα ανέφερε ότι αναμένεται να ξεκινήσει τον Λοντίγκιν στη θέση του τερματοφύλακα, τον Χουάνκαρ που θα παίξει βασικός για πρώτη φορά μετά τον τραυματισμό του στο Καραϊσκάκη, ενώ υπογράμμισε ότι εάν έχει αντοχές ο Αϊτόρ είναι πιθανό να ξεκινήσει βασικός, αλλιώς αυτός που θα παίξει θα είναι πιθανότατα ο Βέρμπιτς.

