Βαθμολογία UEFA: Κακή βραδιά για την Ελλάδα, απομακρύνεται η 15η θέση

Πολύ κακή βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο, με μόλις 200 βαθμούς να μπαίνουν στο… σακούλι της βαθμολογίας της UEFA και ενώ τα αποτελέσματα των ομάδων από τις χώρες που «κυνηγάμε» δεν μας ευνόησαν  

UEFA

Καταστροφική ήταν η αποψινή (09/11) βραδιά για το ελληνικό ποδόσφαιρο. ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός γνώρισαν ήττες και μόνο ο ΠΑΟΚ πήρε το μίνιμουμ, δηλαδή μια ισοπαλία, με μόλις 200 βαθμούς να μπαίνουν στο… σακούλι της βαθμολογίας της UEFA για την Ελλάδα! Αυτό σημαίνει, φυσικά, ότι απόστασή της από τη 15η και προνομιούχο θέση αυξάνεται.

Την ίδια στιγμή, όμως, δεν μας ευνόησαν ούτε τα αποτελέσματα των ομάδων από τις χώρες, που «κυνηγάμε»! Η Νορβηγία, που βρίσκεται στη 15η θέση, πήρε 1.000 βαθμούς, καθώς Η Μπόντο/Γκλιμτ νίκησε 2-1 την Μπεσίκτας στην Τουρκία και η Μόλντε 3-1 την Χάκεν στη Σουηδία!

Η Τσεχία, δε, είχε ένα απίθανο βράδυ, με τη Σλάβια Πράγας να επικρατεί 2-0 της Ρόμα του Ζοσέ Μουρίνιο και τη Βικτόρια Πλζεν να παίρνει «τρίποντο» πρόκρισης απέναντι στη Ντιναμό Ζάγκρεμπ (1-0). Μετά και τη νίκη της Κοπεγχάγης, εξάλλου, την Τετάρτη (08/11) με σκορ 4-3 επί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, η Ελλάδα έχει αρχίσει να αποχαιρετάει τη 15η θέση, με τη διαφορά να έχει αυξηθεί από τους 1.800 βαθμούς, στους 2.500!

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

13. Τσεχία 29.300 (3/4)
14. Δανία 28.950 (2/4)
15. Νορβηγία 28.885 (2/4)
16. Σερβία 27.775 (3/5)
17. Ουκρανία 27.000 (2/5)
18. Ισραήλ 26.875 (2/4)
19. ΕΛΛΑΔΑ 26.325 (4/5)
20. Πολωνία 24.125 (2/4)

Πηγή: sport-fm.gr

