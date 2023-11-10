Λύγισε στο Λονδίνο και ψάχνει ένα… θαύμα ο Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ηττήθηκαν με 1-0 από τη Γουέστ Χαμ και είδαν την αποστολή τους για πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League να ζορίζει υπερβολικά.

Το γκολ του Πακετά στο 73’ γονάτισε τους Πειραιώτες, οι οποίοι στάθηκαν καλά απέναντι στα «σφυριά» και λίγο έλειψε να ισοφαρίσουν στο 86’ με τον Καμαρά να έχει δοκάρι με εξ επαφής κεφαλιά.

Ο Ολυμπιακός καλείται να τα παίξει όλα για όλα απέναντι στη Φράιμπουργκ στη Γερμανία ώστε να μείνει ζωντανός για το Europa League, ενώ κρατάει την τύχη του στο χέρι του σε ό,τι αφορά το Europa Conference League.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Γουέστ Χαμ-Ολυμπιακός 1-0

(73' Πακετά)

Φράιμπουργκ-Μπάτσκα Τόπολα 5-0

(24' Ρελ, 56' Έγκεσταϊν, 69' Βάισχαουπτ, 80' Ανταμού, 90'+2' Ντόαν)

Η 5η αγωνιστική (30/10)

Φράιμπουργκ-Ολυμπιακός

Μπάτσκα Τόπολα-Γουέστ Χαμ

Η βαθμολογία του 1ου ομίλου

Η βαθμολογία του ομίλου του Ολυμπιακού

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 παρέταξε τον Ολυμπιακό ο Μαρτίνεθ. Ο Πασχαλάκης ήταν στο τέρμα, Ρέτσος και Πορόσο ήταν το δίδυμο στα στόπερ, ενώ Ροντινέι και Ορτέγκα ήταν τα μπακ. Έσε, Καμαρά και Αλεξανδρόπουλος ήταν τα τρία χαφ. Ποντένσε και Φορτούνης έπαιξε στα άκρα, με τον Γιόβετιτς να είναι στην κορυφή.

Με 4-4-2 ξεκίνησε η Γουέστ Χαμ. Ο Φαμπιάνσκι κάτω από τα δοκάρια, Μαυροπάνος και Αγκέρ τα στόπερ, με τους Τσουφάλ και Έμερσον να είναι τα μπακ. Γουόρντ-Πρόουζ με Άλβαρες στα χαφ, Πακετά και Μπενραχμά στα άκρα, ενώ οι Κουντούς και Μπόουεν ήταν το δίδυμο στη γραμμή κρούσης.

Το ματς

Η Γουέστ Χαμ πήρε την μπάλα στα πόδια της στο ξεκίνημα, με τον Ολυμπιακό να την περιμένει, θέλοντας να κλέψει μπάλες για να απειλήσει στην κόντρα. Ο Μπενραχμά έδειξε τις διαθέσεις του από τα πρώτα λεπτά και στο 2’ δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, στέλνοντας την μπάλα λίγο έξω. Στα πρώτα δέκα λεπτά, αυτή ήταν η πιο αξιοσημείωτη φάση και η αναμέτρηση ήταν ισορροπημένη σε αυτό το διάστημα ή για να το θέσουμε διαφορετικά, δεν απειλήθηκε ιδιαίτερα ο Ολυμπιακός, βλέποντας το παιχνίδι να κυλάει σε γενικές γραμμές όπως θα ήθελε ο Μαρτίνεθ.

Την καλύτερή της φάση στο πρώτο μέρος, πιθανότατα την έφτιαξε στο 13’, με τον Μπενραχμά να βρίσκεται αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή και αριστερά, πιάνοντας γλυκό πλασέ με τον Πασχαλάκη να διώχνει σε κόρνερ. Τα «σφυριά» ζεστάθηκαν και τρία λεπτά μετά, ο Μπόουεν έπιασε άστοχη κεφαλιά.

Από αέρος απείλησε και στο 24’ με τον Αγκέρ να αστοχεί με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ. Στο 32’ οι Λονδρέζοι ανησύχησαν τον Ολυμπιακό με τον Μπενραχμά να πιάνει δυνατό σουτ που έδιωξε με δυσκολία ο Πασχαλάκης και αυτή ήταν μέσα στις μία-δύο πιο καλές φάσεις των γηπεδούχων στο πρώτο μέρος.

Ο Αγκέρ λίγο ήθελε να κάνει τη ζημιά στον Ολυμπιακό στο 34’ με την κεφαλιά του Αγκέρ να στέλνει την μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι του Πασχαλάκη. Στο επόμενο λεπτό η ομάδα του Μαρτίνεθ έφτιαξε την καλύτερή της φάση στο πρώτο μέρος, με τον Ορτέγκα να κάνει το γύρισμα απ’ τ’ αριστερά και τον Ποντένσε να πιάνει σουτ με τη μία από θέση βολής, το οποίο, ωστόσο, ήταν αρκετά άστοχο. Μέχρι την ανάπαυλα δεν ακολούθησε άλλη φάση άξια αναφοράς.

Το σκηνικό δεν ήταν διαφορετικό σε σημαντικό διάστημα του β’ μέρους, με τον Ολυμπιακό να έχει, μάλιστα, την πρώτη καλή στιγμή μετά την ανάπαυλα. Οι Πειραιώτες έφυγαν στην κόντρα, με τον Φορτούνη να πατάει περιοχή και αριστερά, πιάνοντας σουτ λίγο πάνω από την αντίπαλη εστία στο 51ο λεπτό.

Στο 63’ η Γουέστ Χαμ έχασε μεγάλη ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, με τον Μπόουεν να κάνει την προσποίηση από τα αριστερά και γύρισμα για τον Γουόρντ-Πράους, ο οποίος από τα όρια της περιοχής έκανε σουτ πάνω στον Πασχαλάκη που μπλόκαρε.

Οι γηπεδούχοι άρχισαν να πιέζουν σε αυτό το διάστημα και ενώ δεν είχαν τη μεγάλη ευκαιρία, ανάγκασαν τους Πειραιώτες να οπισθοχωρήσουν. Το 1-0, πάντως, από τους γηπεδούχους ήρθε σε σημείο που δεν μύριζε τόσο γκολ, αφού οι Πειραιώτες είχαν προσαρμοστεί στις συνθήκες του αγώνα, αλλά «πληγώθηκαν» από την ποιότητα των Γουόρντ-Πράους και Πακετά. Ο πρώτος έκανε ωραία μπαλιά στην πλάτη της άμυνας, ο Ορτέγκα κάλυπτε τον 2ο, ο οποίος εκτέλεσε στο 73’ τον Πασχαλάκη.

Ο Ολυμπιακός αναγκαστικά έπρεπε να ρισκάρει, κέρδισε μέτρα στο γήπεδο και κατάφερε να καρδιοχτυπήσει τους Άγγλους, αλλά όχι και να τους ισοφαρίσει. Πιο κοντά έφτασε στο 86’, με τον Φορτούνη να εκτελεί κόρνερ από τα αριστερά, τον Πορόσο να πιάνει την πρώτη κεφαλιά και τον Καμαρά τη δεύτερη στέλνοντας την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Φαμπιάνσκι.

Δύο λεπτά μετά έχασε νέα ευκαιρία η ελληνική ομάδα, με τον Ροντινέι να πατάει περιοχή, να φέρνει την μπάλα στο αριστερό, στέλνοντας την μπάλα εκτός. Αυτή ουσιαστικά ήταν η τελευταία… ζαριά των Πειραιωτών για θετικό αποτέλεσμα.

MVP: Ο Πακετά. Πολύ απλά επειδή το τέρμα του καθόρισε το αποτέλεσμα. Συνολικά δεν ήταν ο καλύτερος παίκτης της Γουέστ Χαμ, με τον Γουόρντ-Πράους και τον Μπενραχμά να είναι πιο δραστήριοι-επικίνδυνοι, έχοντας μεγαλύτερη διάρκεια στο παιχνίδι τους.

Σφυρίχτρα: Ο Γιουγκ δεν χρεώνεται κάποιο λάθος, δεν καθόρισε το αποτέλεσμα με τη διαιτησία του, αλλά στην τελική ευθεία, όταν χρειάστηκε σφύριξε έδρα.

Γουέστ Χαμ (Ντέιβιντ Μόγες): Φαμπιάνσκι - Σουφάλ, Μαυροπάνος, Αγκέρ, Έμερσον - Μπενραχμά (84’ Κορνέ), Γουόρντ-Πρόουζ, Άλβαρες (80’ Σούτσεκ), Πακετά - Κουντούς (89’ Μουμπάμα), Μπόουεν

Στον πάγκο έμειναν: Αρεολά, Ανάνγκ, Αντόνιο, Κρέσγουελ, Φορνάλς, Ινγκς, Τζόνσον, Κέρερ, Ογκμπόνα

Ολυμπιακός (Ντιέγκο Μαρτίνεθ): Πασχαλάκης - Ροντινέι, Πορόσο, Ρέτσος, Ορτέγκα - Έσε (90’ Μπιέλ), Καμαρά, Αλεξανδρόπουλος (76’ Σκάρπα) - Ποντένσε (76’ Μασούρας), Φορτούνης, Γιόβετιτς (56’ Ελ Κααμπί)

Στον πάγκο έμειναν: Τζολάκης, Παπαδούδης, Ιμπόρα, Ελ Αραμπί, Κίνι, Καρβάλιο, Ντόη, Σολμπάκεν

Διαιτητής: Ματέι Γιουγκ (Σλοβενία)

Βοηθοί: Ματέι Ζούνιτς, Μάνουελ Βιντάλι (Σλοβενία)

4ος διαιτητής: Ασμίρ Σάγκρκοβιτς (Σλοβενία)

VAR: Κρίστιαν Ντίνγκερτ (Γερμανία), AVAR: Ιβάν Μπέμπεκ (Κροατία)

