Γιοβάνοβιτς: «Ήμασταν πάρα πολύ αργοί, χωρίς ιδέες - Δεν είναι πάντα εύκολο να παίζει μια ομάδα με 10 παίκτες»

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς στη συνέντευξη Τύπου μετά την ήττα από την Ρεν με σκορ 3-1:



«Αποτελεσματικότητα πώς να έχουμε, είχαμε λίγες φάσεις. Για την αυτοσυγκέντρωση μπορούμε να πούμε περισσότερα στο δεύτερο μέρος, που χρειαζόταν περισσότερη. Σε ένα ματς όπως το σημερινό, με παίκτη παραπάνω από το 35', θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερες φάσεις. Δεν το κάναμε. Δεχθήκαμε κόντρα επιθέσεις από αντίπαλο οργανωμένο πίσω. Εκεί μπορούμε να συζητήσουμε για την συγκέντρωση. Χάσαμε κάποιες μονομαχίες, πέτυχαν δύο γκολ και είχαν συνθήκες καλές για τους ίδιους και όχι για εμάς.

Στο πρώτο μέρος ήμασταν καλοί. Δεχθήκαμε γκολ ξαφνικά, αλλά μετά ισορροπήσαμε, ελέγξαμε τον ρυθμό, ισοφαρίσαμε. Το πρόβλημα ήρθε στο δεύτερο μέρος. Δεν είναι πάντα εύκολο να παίζει μια ομάδα με δέκα παίκτες σε χαμηλό μπλοκ. Ήμασταν πάρα πολύ αργοί, χωρίς ιδέες. Δεν μπορούσαμε στο ''ένα εναντίον ενός'' ή να βρούμε παίκτη σε ενδιαμέσους χώρους. Δεν είχαμε λύσεις. Ήμασταν αρκετά παθητικοί και έτσι δεν φτιάχναμε ευκαιρίες.



Κάνοντας και λάθη, που ήταν αρκετά, λόγω βιασύνης, δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι να σταματάμε τις επιθέσεις. Αυτός ήταν ο λόγος, που δεν καταφέραμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Είχαμε κατοχή, αλλά ήταν τελείως ανούσια.



Για τις ομάδες, που έχουν τις μπάλες στα πόδια, συμβαίνει όταν δεν εμποδίζουμε τη μετάβαση. Δεν ξέρω αν είναι σε όλα αυτά, στο σημερινό ήταν. Υπήρχαν φάσεις και μονομαχίες, που θα έπρεπε να είμαστε πιο δυνατοί. Με λίγους παίκτες μας έκαναν κόντρα επιθέσεις και μας έβαλαν δύο γκολ. Υπάρχουν πράγματα, που πρέπει να διορθώνουμε. Υπάρχει θέμα στο τρανζίσιον, στις τοποθετήσεις, στο πόσο δυνατοί είμαστε και πόσο οργανωμένοι είμαστε όταν χάνουμε την μπάλα, ώστε να μην αφήνουμε πολύ χώρο.



Δεν υπήρχε σε όλα τα ματς αυτό το πρόβλημα, αλλά σήμερα υπήρχε. Η ανικανότητα η δική μας να δημιουργήσουμε, η αδυναμία μας να κάνουμε φάσεις στο ''ένα εναντίον ενός'', δεν είχαμε ούτε αυτό. Από ένα παθητικό παιχνίδι είναι λογικό ο αντίπαλος να κάνει κόντρα επιθέσεις.



Από εδώ και πέρα, όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα στον όμιλο, δεν εξαρτώνται όλα από εμάς τα πράγματα. Δεν κρατάμε την τύχη στα χέρια μας για τις δύο πρώτες θέσεις. Πρέπει να κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια στα δύο επόμενα ματς, ώστε να πάρουμε έξι πόντους και να έχουμε κάποιο όφελος για την μάχη στο Europa League».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.